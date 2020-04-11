Flaş HaberSon dakika... 31 İlde sokağa çıkma yasağı
Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca'dan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk açıklama!
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı ve gece yarısından itibaren 31 ilde alınan ani sokağa çıkma yasağı kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca'nın sosyal medyadan açıklama yapması dikkat çekti.
SAĞLIK 11.04.2020, 20:03 11.04.2020, 20:12 Murat Aydın
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı ve gece yarısından itibaren 31 ilde alınan ani sokağa çıkma yasağı kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehire ve Zonguldak’a iki gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulmasına tepkiler sürerken, yasak kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
- 31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız.
- Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın.
- Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız.
- Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım.
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Nisan 2020
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016