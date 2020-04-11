Sağlık Bakanı Koca'dan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk açıklama!

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam açıkladığı ve gece yarısından itibaren 31 ilde alınan ani sokağa çıkma yasağı kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehire ve Zonguldak’a iki gün sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının geç saatte duyurulmasına tepkiler sürerken, yasak kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı: