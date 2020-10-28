Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken koronavirüs (Covid) açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca koronavirüs salgınında bugün 2305 yeni hastanın tespit edildiğini 77 hastanın ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca açıklamasında İstanbul'daki son duruma dikkat çekerek şunları söyledi: İstanbul'da vakalar bugünün 2 katına çıkarsa sorun başlar, durum kontol altına alınmazsa salgın başedilebilir olmaktan çıkar. Halkımız tedbirlere uyarsa bu işin üstesinden geliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca İstanbul'da vaka artışının en çok yaşandığı ilçeleri tek tek açıklayarak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi

"DİSİPLİNE VE UZUN SÜRELİ BAŞARIYA İHTİYACIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Koca, "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi.

"ÇÖZÜME EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ KONU TOPLU ULAŞIM"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz. İstanbullulara sesleniyorum; testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin." dedi.

"KURALLARDAN ÇOK AĞIR MECBURİYETLERİMİZ OLACAK"

Sağlık Bakanı Koca, "Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturamazsak kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak." dedi.

BAKAN KOCA'DAN İŞVERENLERE ÇAĞRI

İşverenlere seslene Bakan Koca, "İşverenlere sesleniyorum; esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın." dedi.

"MECBURİYETİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor." dedi.

"SİSTEMİN TIKANMASINA YOL AÇACAK SORUNUMUZ YOK"

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19 ile mücadele) Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. İstanbul'da bildiğiniz gibi sağlık alt yapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için." dedi.

"TÜM BİRİMLERİMİZ İSTANBUL'DA HAREKETE GEÇTİ"

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız." dedi.

"SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLMESİ SİYASİLERE BİR ŞEY KAZANDIRMAZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum." dedi.

"YERLİ AŞIDA İLK İNSAN UYGULAMASI GELECEK HAFTA OLABİLİR"

Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısına ilişkin, "Gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse." dedi.

"SEYAHAT KISITLAMASI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Şu anda (seyahat) kısıtlaması düşünmüyoruz." dedi.

EĞLENCE PARTİLERİ VE MÜZİKLİ ORTAMLAR

Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulunun önerisi oldu. Önümüzdeki günlerde, İçişleri Bakanlığımız bu konuyla ilgili öneri doğrultusunda duyuru yapmış olur." dedi.

"İSTANBUL'DA 60 BİNİN ÜZERİNDE TEST YAPILIYOR"

Bakan Koca,İstanbul'un test kapasitesine ilişkin, "İstanbul'un test kapasitesini özellikle çok arttırdık. Şu an 60 binin üzerinde İstanbul'da test yapılıyor." dedi.

"AŞIYI TEMİN ETMEK İÇİN BÜYÜK ÇABA İÇİNDEYİZ"

Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyı elde etmek, temin etmek için de ilk günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu bütün vatandaşlarımız bilsin." dedi.

"İSTANBUL'DA VAKA ARTIŞ SAYISI YÜZDE 62

Bakan Koca, İstanbul'daki Kovid-19 artışına ilişkin, "İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

O tarihten bu yana ilk kez bir toplantımızı Ankara dışında yaptık. Bilim insanlarımzıın katıldığı toplantı az önce sona erdi. Bu toplantı sıradan bir olay değildir. Üç gün önce İstanbul'daki vaka sayılarının Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaştığını açıkladım. Her 10 kişiden biri İstanbul'dadır. Teyakkuzdayız. Durum bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor. Ortalama vaka artışı yüzde 85'den fazladır. Oran korkutucudur. Artış İstanbul'a günlük geliş gelişlerin fazla olduğu şehirlerde yüksektir. Balıkesir, Tekirdağ yüzde 96, Bilecik Düzce'de yüzde 99, Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde71, Kocaeli'de yüzde 63'tür. Tüm iller İstanbul'la temaslıdır.

"KÜÇÜK İHMALLERİN BEDELİ BÜYÜKTÜR"

Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Virüsün yayılmasına çok elverişli hayat şartlarına sahibiz. Hareket halindeki kitle çok büyük. Buraya da yoğun dönüşler oldu. Kuralların azalmasıyla birlikte salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz, ama riski savar savmaz hayatı akışına bırakıyoruz. Disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmak her zaman mümkün olmayabilir. Küçük ihtimallerin bedeli büyüktür.Bedelleri birlikte ödemek zorunda kalabiliriz.

"TOPLU TAŞIMA, PAZAR YERLERİ VE ALIŞVERİŞ ORTAMLARINA DİKKAT"

Kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandığımız engel kalabalıktır. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale gelmesi pekçok durumda şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Bakan yardımcılarım ve ekibimle bu konuda çalıştık. Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolaylaştırılması için çalışma yapılmasını istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında organize sanayi bölgeleri dahil, özel sektörün iş saatlerinin yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır.