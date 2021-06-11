Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşı uyarısı: 6 saati geçmemeli

Sağlık Bakanı KFahrettin oca, BioNTech aşısı ile ilgili Twitter'dan uyarılarda bulundu. 6 saat vurgusu yapan Koca "6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarıda bulundu:

"Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın."