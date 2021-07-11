Sağlık Bakanı Koca'dan Aşı uyarası!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka tablosunu açıklarken uyardı. Kontrol altında tutmak güçleşiyor!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre bugün 5 bin 242 kişinin korona virüse yakalandığı belirtildi...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 11 Temmuz 2021 korona virüs vaka tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 222 bin 68 testin sonucuna göre 5 bin 242 kişinin korona virüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 126 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 37 kişi korona virüsten hayatını kaybetti...

BAKAN KOCA’DAN AŞI UYARISI

Yeni tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” dedi.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 10 Temmuz verilerine göre, 224 bin 184 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 530 vaka tespit edilirken, 37 kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin 217 kişi sağlığına kavuşmuştu.