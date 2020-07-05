Sağlık Bakanı Koca, 4 Temmuz güncel koronavirüs verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Verilere göre, bugün 20 kişi hayatını kaybederken bin 154 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca, "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre, bugün yapılan 48 bin 248 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 66’ya ulaştı.

Yine bugün bin 154 vakanın tespit edildiği belirtilirken toplam vaka sayısının da 204 bin 610’a çıktığı ifade edildi. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 20 kişiyle birlikte toplam can kaybı da 5 bin 206’ya yükseldi.

Bugün bin 214 hastanın, toplamda ise 179 bin 492 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 93, toplam entübe hasta sayısı da 378 oldu.

“VAKALARIN AZALMA SEYRİ YAVAŞ”

Güncel verileri Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Koca, vakaların azalma seyrinin yavaş olduğunu belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında.

* Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var.

* Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.

DÜN 19 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Bakan Koca’nın açıkladığı 3 Temmuz verilerine göre, bin 172 vaka tespit edildmiş, 19 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 313 kişi iyileşmişti.