Sağlık Bakanı Koca 31 Temmuz corona virüsü tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 31 Temmuz Cuma gününün tablosuna göre son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken 982 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 230 bin 873'e toplam can kaybı da 5 bin 691'e yükseldi. Dün ise 15 kişi yaşamını yitirmiş ve 967 vaka görülmüştü. Bakan Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre 46 bin 492 testin daha yapılmasıyla birlikte toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823’e ulaştı.

Bugün tespit edilen 982 vakayla beraber toplam vaka sayısı 230 bin 873’e çıktı. 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 5 bin 691’e yükseldi.

Günlük verilere göre son 24 saatte 996 hasta toplamda ise 214 bin 535 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 8,8 ağır hasta sayısı 582 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL AÇIKLANDI

Bakan Koca son üç günde ağır hasta sayısının en çok İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır’da arttığını açıkladı.

Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı.

* Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.

DÜN 967 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakan Koca’nın açıkladığı 30 Temmuz corona virüsü tablosuna göre 967 vaka tespit edilmiş, 15 kişi yaşamını yitirmiş ve 982 hasta iyileşmişti.