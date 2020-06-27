banner314

banner325

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 27 Haziran güncel vefat ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 27 Haziran cumartesi gününün koronavirüsü tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 82 oldu. Vaka sayısı da bin 372 artarak 195 bin 883'e yükseldi.

SAĞLIK 27.06.2020, 20:39 27.06.2020, 20:56 Murat Aydın
1
Sağlık Bakanı Koca, 27 Haziran güncel vefat ve vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 27 Haziran cumartesi gününün koronavirüsü tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 82 oldu. Vaka sayısı da bin 372 artarak 195 bin 883'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Güncel tabloya göre, son 24 saatte 17 kişi koronavirüsü salgını hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 82’ye yükseldi.

Son bir gün içinde bin 372 yeni tanı konuldu ve toplam vaka sayısı 195 bin 883 oldu.

Bugün toplam 45 bin 213 test uygulanırken, toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835’e çıktı.

İyileşen bin 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 169 bin 182’ye yükseldi.

Toplam entübe hasta sayısının 366, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 984 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: BU HIZLA BİLE 2 HAFTADA 1000’İN ALTINA İNEBİLİRİZ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68'i 17 yaş ve altından.

* %63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000'in altına inebiliriz.

DÜN 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 396 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 492 vakanın iyileştiğini açıklamıştı.

#SağlıkBakanı #FahrettinKoca #27haziran #corana #korona #virüs #Covid19
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Haziran 2020
İmsak 03:27
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 28 44
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 29 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 29 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 30 53
3. Bursaspor 30 49
4. Adana Demirspor 29 48
5. Altay 30 47
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 29 41
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 31 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 31 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Barcelona 32 69
2. Real Madrid 31 68
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 32 54
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 31 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 31 43
11. Osasuna 31 38
12. Levante 31 38
13. Real Betis 31 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Deportivo Alaves 31 35
16. Celta de Vigo 32 34
17. Eibar 31 32
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 31 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir