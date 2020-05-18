Sağlık Bakanı Koca 18 Mayıs Koronavirüs rakamlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınında 18 Mayıs'ın tablosunu açıkladı. Bugün bin 158 yeni vakanın tespit edildiğini ifade eden Bakan Koca, virüs nedeniyle 31 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye’deki güncel corona verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 25 bin 141 test yapıldı.

VAKA SAYISI 150 BİNİ GEÇTİ

Açıklanan son verilerde bin 158 yeni vaka tespit edilirken, 31 kişi ise virüse yenik düştü. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 150 bin 593’e, toplam vefat sayısı ise 4 bin 171’e yükseldi.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI VAKA SAYISINDAN FAZLA

Güncel verilere göre iyileşen kişi sayısı da yeni vaka sayısından fazla oldu. Bugün bin 615 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 111 bin 577 oldu.

VAKA VE VEFAT SAYISI DÜNE GÖRE DÜŞÜŞTE

Açıklanan son verilere göre hem vaka hem de vefat sayısında düne göre düşüş oldu. Sağlık Bakanı Koca’nın dün paylaştığı verilere göre vaka sayısı bin 368, vefat sayısı ise 44’tü. Bugün açıklanan verilere göre ise vaka sayısı bin 158, vefat sayısı ise 31 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün (17.05.2020) açıkladığı tablo

“YARIN EVDE KALALIM”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım” ifadelerini kullandı.