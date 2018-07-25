Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Sağlam parmağa ameliyatla suçlanan doktor: İşlem doğru

YALOVA'da, Büşra Nergiz'in (27) kırık olan ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan Opr. Dr. Özgür A., avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hastaya yapılan...

Sağlam parmağa ameliyatla suçlanan doktor: İşlem doğru
YALOVA'da, Büşra Nergiz'in (27) kırık olan ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan Opr. Dr. Özgür A., avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hastaya yapılan işlemin doğru olduğunu savunarak, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Bir kurumda memur Büşra Nergiz, sol ayak başparmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde Opr. Dr. Özgür A'ya muayene oldu. Ağrı hissettiği parmakta kırık saptanarak ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre yanda sağlam olan başparmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı. Nergiz, şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu. İdari soruşturma başlatan İl Sağlık Müdürlüğü de doktoru açığa aldı.
DOKTORUN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA
Dr. Özgür A.'nın avukatı bugün yazılı açıklama yaptı. Avukat Yakup Taşçı, müvekkiline iftira atıldığını ifade ettiği açıklamasında şöyle dedi:
"Hasta, müvekkilime ilk geldiğinde, ayakkabı giymekte zorlandığını, ayak parmaklarının üst üste bindiğini, ayağın 1. parmağının 2. parmağı ittiğini, bu üst üste binme miktarının ayakkabı içinde daralmaya sebep olduğu şeklinde şikâyetler bildirmiştir. Hastanın ifade ettiği üzere 2. parmakta eski bir kırığı olup 1. parmağı gelip bunun üzerine binmektedir. Böylece 2. parmakta çekiç parmak oluşmuştur. Dikkatli bir ölçümde, açıların normal sınırların üstünde olduğu görülmektedir. Medyada olan, üzerine basmadan çekilen grafisinde dahi, en uç noktada yumuşak dokuların üst üste geldiği gözlenmektedir. Hastaya, ayak 2. parmağa yönelik bir düzeltmenin sorunu gidermeyeceği, 2. parmağın 1. parmak altına daha fazla gireceği, cerrahi müdahalenin 1. parmağa olması gerektiği açık bir şekilde anlatıldı. Hasta, anlatılan şekilde ameliyat olmayı kabul etmiştir. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hasta, müvekkilime teşekkür ederek hastaneden ayrılmıştır. Bu bağlamda müvekkilim, hakkında yapılan bu kara propaganda karşısında Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak olup bu davanın takipçisi olacaktır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328