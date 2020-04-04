SAGEMLİ çocuklardan Sağlık çalışanlarına mektup var
Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencileri, koronavirüs salgınının ardından hayatlarını bizler için siper eden sağlık çalışanlarına birer mektup yazdı.
Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğrencileri, koronavirüs salgınının ardından hayatlarını bizler için siper eden sağlık çalışanlarına birer mektup yazdı.
SAGEM’in altın kalpli çocukları, Yaren, Uğurcan Efe, Ecrin Defne,Duru, Alperen, Tuana, Umut, Melisa, Efe, Muhammet, Semanur, Nida, Kadir, Binnaz, Nursima, Esmanur ile İlayda duygularını yazı ve resimlerle kağıda döktüler. Sağlık çalışanları için “Kahramanlarımız” dediler.
“Biz evimizde rahat rahat otururken siz orada çalışıyorsunuz” diye başlayan satırlarda; “Bizler anne ve babamızı görebiliyorken siz çocuklarınızı göremiyorsunuz. Kimileri işini yapıyorlar diye düşünebilir ama siz bazen hiç uyumadan çalışıyorsunuz. Sizler virüsün içinde yaşıyorsunuz. Hastalara, şifa sağlık çalışanlarına güç kuvvet diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|53
|2. Başakşehir
|26
|53
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|26
|44
|6. Alanyaspor
|26
|43
|7. Fenerbahçe
|26
|40
|8. Göztepe
|26
|37
|9. Gaziantep FK
|26
|32
|10. Denizlispor
|26
|31
|11. Antalyaspor
|26
|30
|12. Gençlerbirliği
|26
|28
|13. Kasımpaşa
|26
|26
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|26
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|26
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|27
|47
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|27
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|27
|42
|8. Villarreal
|27
|38
|9. Granada
|27
|38
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Real Betis
|27
|33
|13. Levante
|27
|33
|14. Deportivo Alaves
|27
|32
|15. Real Valladolid
|27
|29
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|27
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|27
|23
|20. Espanyol
|27
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016