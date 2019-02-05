Safra kesesinden 311 taş çıktı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ameliyat olan şeker hastası Durkadın Hoyrazlı'nın (66) safrakesesinden 311 taş çıktı.

Şeker hastası olan Durkadın Hoyrazlı, rutin kontrol için özel bir hastaneye gitti. Burada genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Ramazan Sarıbay'a muayene olan Hoyrazlı'nın safra kesesinde taş olduğu görüldü. Doktorunun önerisi üzerine ameliyat masasına yatan Durkadın Hoyrazlı'nın laparoskopik cerrahi yöntemiyle yapılan operasyonda safra kesesinden irili ufaklı 311 taş çıkartıldı.

Genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Ramazan Sarıbay, hekimlik hayatında birçok safra kesesi ameliyatı gerçekleştirdiğini, ilk defa bir hastasının safra kesesinden 311 taş çıktığını anlatarak, "Ameliyatta hastanın safra kesesini de aldık. Safra kesesi rahatsızlıkları çoğu zaman hastalara rahatsızlık vermeyebiliyor. Birçok hastamız safra kesesinde taş olduğunu tesadüfen, başka bir rahatsızlık sonucu hastaneye geldiğinde öğreniyor. Bu hastamız da aynı şekilde şeker rahatsızlığı için kontrol amacıyla gelmişti. Hastanın yaşı, mevcut rahatsızlığı ve safra kesesinde bulunan taşların küçük olması nedeniyle safra kanalına düşerek tıkanıklık riski oluşturmaması için ameliyat önerdik. Başarılı geçen ameliyat sonrası hastamız sağlığına kavuştu, kendisini taburcu ettik" dedi.

Safra kesesi rahatsızlıklarının tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde hayati risk oluşturacak durumlar ortaya çıkarabildiğini kaydeden Sarıbay, özellikle safra kanalının taşlar nedeniyle tıkanmasının karaciğerin işlevinin bozulması, pankreas rahatsızlıkları gibi çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini, bundan dolayı safra kesesi rahatsızlıklarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Durkadın Hoyrazlı da safra kesesinden 311 taş çıktığını 2 saat süren ameliyat sonrası öğrendiğini ve çok şaşırdığını kaydederek, bugüne kadar safra kesesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşamadığını söyledi. Hoyrazlı, "Doktorum safra kesesinde taş olduğunu ve hem yaşlı hem de diyabet hastası olmam nedeniyle ameliyat olmamı önerdi. Ben de kabul ettim. Ameliyat sonrası 311 taş çıkarttıklarını söylediler. Taşları gördüğümde çok şaşırdım. Şimdi sağlıklıyım, doktoruma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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