MANİSA'nın Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen 59 yaşındaki Havana Taşdelen'in safra kesesinden 208 taş çıktı. Ameliyatla taşlar alınırken, Taşdelen eski sağlığına kavuştu.Alaşehir'e bağlı Girelli Mahallesi'nde oturan Havana Taşdelen, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne başvurdu. Genel Cerrah Operatör Dr. Güvenç Diner, hastanın muayene ve tetkikleri ardından safra kesesinde taş olduğunu belirterek, tedavisi için mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyledi. Hasta Havana Taşdelen ameliyatı kabul etti. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ameliyatı yapılan hastanın safra kesesi alındı. Safra kesesinden irili ufaklı 208 taş çıktı.Ameliyatı yapan Op.Dr. Güvenç Diner, şunları söyledi:"Hastamız kapalı yöntemle (laparoskopik) ameliyat edildi. Safra kesesinden irili ufaklı 208 taş çıktı. Bu rakam bizleri şaşırttı. Normali 3-5 adettir. Özellikle küçük taşların ana safra kanalına düşüp, tıkamasına bağlı, tıkanma sarılığı ve pankreatif komplikasyonları görülebilir. Bu komplikasyonlar bizim için hayati önem taşır. Hastamız ameliyatın ardından bir günlük yatak tedavisinden sonra sağlığına kavuşmuş olarak, taburcu edildi.""AMELİYATLA SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"Sağlığına kavuşan Havana Taşdelen, yaklaşık 1 yıldan bu yana bulantı, kusma ve karın ağrısı çektiğini ifade ederken, "Şikayetlerim son aylarda iyice arttı. 1 ay önce Salihli'de doktora gittim. Safra kesesinde taş olabileceğini söylediler. Komşularım Op.Dr. Güvenç Diner'i tavsiye etti. Ancak, yıllık izin ve ardından kongrede olduğunu öğrendim. Bunun üzerine 1 ay beklemeyi tercih ettim. Doktorun geldiğini öğrenince hemen hastaneye geldim. O da safra kesesinde taş olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. Beni sağlığıma kavuşturdu, çok teşekkür ederim" dedi."HER KARIN AĞRISI ÜLSER DEĞİLDİR"Rahatsızlığı bulanlara uyarılar yapan Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Orhan Kırmalı, şu uyarılarda bulundu:"Karın ağrısı şikayeti olan hastaların öncelikle dahiliye ve genel cerrahi polikliniklerine baş vurması gerekiyor. Hastaların burada tahlil ve tetkiklerin yapılıp şikayetin araştırılması gerekiyor. Her karın ağrısı ülser veya gaz sancısı değildir. Bu hastada da görüldüğü gibi safra kesesi ve böbreklerde taş olabileceği de düşünülmelidir. Sağlıkta önemli olan erken teşhis ve tedavidir. Hastalarımızın ayrıntılı olarak araştırılmasına özen gösterilmesini istiyoruz."

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