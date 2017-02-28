Safra kesesinden 200 taş çıktı

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle özel bir hastaneye giden 57 yaşındaki Gülsüm Söylemez'in yapılan kapalı yöntem ameliyatla safra kesesinden yaklaşık 200 taş çıkarıldı.Tavas'ın Medet Köyü'nde çiftçi 2 çocuk annesi Gülsüm Söylemez, bir süre önce karın, sırt bölgesinde ağrı, bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Tekin tarafından yapılan muayenede, Söylemez'in yapılan tahlillerinde safra kesesinde çok miktarda irili, ufaklı taş olduğu tespit edildi. Gülsüm Söylemez'in hayati tehlike arz eden taşlarının Op.Dr. Mehmet Tekin tarafından kapalı ameliyat yöntemiyle alınması uygun görüldü. Laparoskopik safra kesesi ameliyatı ile safra kesesinden 200 taş çıkarılan hasta Söylemez, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Uzun süreden bu yana karın bölgesinde ağrı ve şişlik yaşadığını ama her fırsatta ameliyat olmaktan korktuğunu belirten Gülsüm Söylemez, "Ağrılara daha fazla dayanamayınca hastane gittim. Safra kesemde taşlar olduğu belirlendi. Ameliyatım kapalı yöntemle yapıldı. Taşlar çıktıktan sonra görünce çok şaşırdım" dedi.Cerrahi müdahaleyi yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Tekin ise, safra kesesi taşının enfeksiyona yol açtığını, safra kanalına düşerek tıkanmaya neden solduğunu, sarılık oluşumunu tetiklemeye ve uzun dönemde safra kesesi kanserine yakalanmaya neden olabileceğini belirterek, "Safra kesesi taşının tek etkin tedavisi, kapalı cerrahi ile safra kesesinin alınmasıdır. Bu saatli bombanın vücutta taşınması yerine kapalı yöntemle alınması en uygun tedavidir" dedi.

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