Safra kesesinden 157 taş çıkan kadın hasta şaşırttı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da şiddetli karın ağrısıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan 45 yaşındaki kadın hastanın safra kesesinden 157 taş çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Rıdvan Çakmaz, böylesi bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde safra kesesi taşı tespit edildi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 157 taş çıkarıldı. Hasta sağlığına kavuşurken, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rıdvan Çakmaz, böylesi yoğunlukta bir safra kesesi taşıyla ilk kez karşılaştığını söyledi. Dr. Çakmaz, şöyle konuştu:

"Ultrason çekimlerinde sayısı belirsiz şekilde safra kesesi taşı tespit etmiştik ama cerrahi müdahale esnasında karşılaştığımız durum ameliyathanedeki tüm sağlık personelimizi şaşkına çevirdi. Normalde safra kesesi müdahalelerinde 2, 3 ya da 4 taşla karşılaşırız. 45 yaşındaki bu bayan hastamızın safra kesesinden tam 157 taş çıktı. 10 yılı aşan meslek hayatımda böylesi bir durumla ilk kez karşılaştım. Çevremdeki meslektaşlarımla da bu durumu paylaştığımda onlar da büyük şaşkınlık yaşadılar. Safra kesesinde bu denli çok sayıda taş bulunan bir hastanın pankreas iltihabı yaşamamasının oldukça şanslı bir durum olduğunu belirtmemiz lazım."



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