Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...

Safra kesesinden 157 taş çıkan kadın hasta şaşırttı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da şiddetli karın ağrısıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan 45 yaşındaki kadın hastanın safra kesesinden 157 taş çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Rıdvan Çakmaz, böylesi bir durumla ilk kez...

Safra kesesinden 157 taş çıkan kadın hasta şaşırttı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'da şiddetli karın ağrısıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan 45 yaşındaki kadın hastanın safra kesesinden 157 taş çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Rıdvan Çakmaz, böylesi bir durumla ilk kez karşılaştığını söyledi.
İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran  hastanın yapılan tetkiklerinde safra kesesi taşı tespit edildi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 157 taş çıkarıldı. Hasta sağlığına kavuşurken, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Rıdvan Çakmaz, böylesi yoğunlukta bir safra kesesi taşıyla ilk kez karşılaştığını söyledi. Dr. Çakmaz, şöyle konuştu:
"Ultrason çekimlerinde sayısı belirsiz şekilde safra kesesi taşı tespit etmiştik ama cerrahi müdahale esnasında karşılaştığımız durum ameliyathanedeki tüm sağlık personelimizi şaşkına çevirdi. Normalde safra kesesi müdahalelerinde 2, 3 ya da 4 taşla karşılaşırız. 45 yaşındaki bu bayan hastamızın safra kesesinden tam 157 taş çıktı. 10 yılı aşan meslek hayatımda böylesi bir durumla ilk kez karşılaştım. Çevremdeki meslektaşlarımla da bu durumu paylaştığımda onlar da büyük şaşkınlık yaşadılar. Safra kesesinde bu denli çok sayıda taş bulunan bir hastanın pankreas iltihabı yaşamamasının oldukça şanslı bir durum olduğunu belirtmemiz lazım."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.