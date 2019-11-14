Sabiha Gökçen Havalimanı'na "En İyi  Müşteri Deneyimi" Ödülü

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG, "En İyi Müşteri Deneyimi Tasarımı" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Müşteri deneyimi ve müşteri memnuniyetlerinin ödüllendirildiği CX Awards 2019 ödül töreninde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı "En İyi Müşteri Deneyimi Tasarımı" kategorisinde İyi Fikir ödülüne layık görüldü. Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG, havalimanını kullanan yolcularının daha hızlı ve daha kolay bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirmesi amacıyla planladığı ve "Yolcusuna Zaman Kazandıran Havalimanı" adı altında topladığı projeleri ile bu ödülü aldı.

Ödülü, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG adına Kalite ve Güvence Müdürü Şebnem Başsaka aldı. Şebnem Başsaka ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda amacımız yolcularımızın operasyonel işlemler için harcadıkları zamanı minimuma indirerek, kendi konforları için harcadıkları süreyi artırmak. Bu yüzden son bir yıldır arka arkaya tekonolojik adımlar attık. Bu gece de bu adımlarımız ödüle layık görüldü. Tüm projelerimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.