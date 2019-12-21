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"Ruam geçici önlemlerle yok edilebilecek bir hastalık değildir"

İSTANBUL()- Adalarda atla taşımacılığın üç ay değil, süresiz olarak sonlanması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Ruam hayvan sağlığı kadar insan sağlığı için de bir tehdittir,” dedi. İstanbul Rumeli...

SAĞLIK 21.12.2019, 14:59
"Ruam geçici önlemlerle yok edilebilecek bir hastalık değildir"

İSTANBUL()- Adalarda atla taşımacılığın üç ay değil, süresiz olarak sonlanması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Ruam hayvan sağlığı kadar insan sağlığı için de bir tehdittir,” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü, Veteriner Hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka,  “Ruam, Burkholderia mallei isimli bir bakterinin neden olduğu at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlardan insanlara ve kedi köpek gibi hayvanlara bulaşabilen tedavisiz yüzde 90-95, tedaviye rağmen ise yüzde 40-50 oranında ölüme yol açabilen tehlikeli bir hastalıktır” diye konuştu. Prof. Dr. Tamer Dodurka, Büyükada’da bu hastalığı görülmesi ilk olmadığını bu koşullar devam ettiği sürece son da olmayacağını söyledi. 

"İSTANBUL BÜYÜKADA DA DURUM VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ"

Prof. Dr. Tamer Dodurka şunları söyledi: “Maalesef Ruam nedeniyle bu semtimizde insan ve hayvan sağlığı sürekli risk altındadır. İnsanlara bulaşmamış olması bir şanstır ama bu şansın her zaman olamayacağı bir gerçektir. Adalarda bu hastalığın yayılması için her türlü koşul vardır. Atların sağlıksız ortamlarda bakılması, ağır işte çalıştırılmaları, kalitesiz ve zor yaşam koşulları, yanı başlarında verilmesi gereken klinik hizmetlerinden mahrum olmalarının yanı sıra insanlarla yakın temasları ve ada içerisinde dolaştırılmaları bu hastalığa ortam hazırlamaktadır.  Ruam’a karşı bir aşı yok. Adalarda üç ay süreyle atla taşımacılığın engellenmesi çözüm olmayacaktır. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Ruam’dan korunma amacıyla, ülkeye sokulmak istenen atlara en az altı ay karantina uygulanmasını önermektedir. Adalarda kalıcı ve çabuk çözüm için ise yapılması gereken tek şey atla taşımacılığa hemen son verilmesidir. Orada geçimini bu yolla sağlayan vatandaşlarımıza başka geçim yollarının temin edilmesi konusunda devletimiz aciz değildir”

RUAM DA BULAŞMA

Meslek icabı ya da hobi olarak atla uğraşanlarda bu hastalığın önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tamer Dodurka; “Bulaşma, hasta hayvana doğrudan temas eden yaralı ya da tahriş olmuş el, kol veya yüz derisinden, ağız, burun ve göz mukozalarına yoğun bakteri sirayetinden ya da enfeksiyonun yoğun olduğu ortamlarda akciğerlere soluma yoluyla olabilmektedir. Bakteri bazı koşullara bağlı olarak dış ortamda da bulunabilmektedir. Atlarda gizli (fark edilebilir bir belirti vermeyen) enfeksiyonlar halinde seyredip düşük de olsa insanlar için risk oluşturabilir. Yiyecek ve sular vasıtasıyla da bulaşma olabilir. İnsandan insana bulaşması ise nadirdir. Bulaşmadan sonra 1-14 gün içinde akut form ortaya çıkar ve tedavi edilmeyenlerde ölüm 10-30 gün içerisinde şekillenir. Kronik formun ortaya çıkması ise 12 haftayı bulabilir." şeklinde konuştu. 

"RUAM BİYOLOJİK SAVAŞ ARACI OLARAK DA KULLANILABİLEN TEHLİKELİ BİR HASTALIKTIR"

Ruam hastalığının etkeni olan B. Mallei özellikle biyolojik silah olarak çeşitli savaşlarda kullanıldığına da vurgu yapan Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Halen kullanılma olasılığına karşı ABD’de halk sağlığı uzmanları alınacak önlemleri çalışmaya devam etmektedirler.Ruam bir zamanlar dünya çapında yaygınken atların ulaşım aracı olarak kullanımının azalması ve hastalığı saptayan teşhis yöntemlerinin gelişmesiyle tehdit olmaktan çıkarılmış hatta birçok gelişmiş ülkede tamamen yok edilmiştir. Ülkemizde zaman zaman da olsa insan sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir.” diye konuştu. 

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