Ramazanda ağız sağlığı önerileri

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Şule Yüksel Günseren, ramazanda kötü ağız kokusunun sosyal yaşamı etkileyen problemlerden olduğunu, iftarda ve sahurda dişlerin özenle fırçalanması gerektiğini söyledi.

Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Günseren, ramazanda ağız sağlığı hakkında bilgiler verdi. Günseren, ramazanda uzun süre aç kalınması nedeniyle ağız ve diş sağlığına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Oruç tutulurken beslenme düzeninin tamamen değişmesi, uzun süre gıda ve sıvı alınmaması, yüksek protein içerikli gıdaların tüketilmesi, kötü hijyen ağız ve diş sağlığına daha fazla dikkat etmeyi gerektirmekte, fizyolojik ağız kokusuna neden olabilmektedir. Halitozis yani kötü ağız kokusu, ramazan ayında sosyal yaşamı etkileyen problemlerden biri olarak karşımıza çıkabilmektedir. İftardan sahura kadar geçen uzun surede ağızda kolayca çoğalma imkanı bulan bakteriler ortaya çıkardıkları sülfürlü bileşiklerle kötü ağız kokusuna neden olurken, diş çürüklerinin artmasına da sebep olabilmektedir" dedi.

İftar ve sahurda dişlerin özenle fırçalanması gerektiğini belirten Günseren, şöyle konuştu:

"Ağız kokusunun önlenebilmesi için öncelikle varsa çürükler, uyumsuz dolgu ve protezler, diş eti problemleri tedavi ettirilmelidir. Patolojik ağız kokusuna sebep olan bu faktörler çözüldükten sonra bazı temel noktalara dikkat edilmesi yeterli olacaktır. Öncelikle, iftar ve sahurda dişler ve diş etleri özenle fırçalanmalı, dil yüzeyi ve yanaklar temizlenmeli, ara yüz fırçaları ve diş ipi ile bakım tamamlanmalıdır. Ağız kuruluğuna sebep olabileceği için alkol içermeyen gargaralar kullanılmalıdır. Bunların yanı sıra gün içinde yutmayacak şekilde ağzın çalkalanması ve macunsuz bir şekilde fırçalanması da kokuyu gidermeye yardımcı olur."

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Günseren, ağız kokusuna başka hastalıkların da neden olabileceğini kaydederek, "Tüm bu tedavi ve bakıma rağmen devam eden kötü ağız kokusu için muhakkak bir hekime danışılmalıdır. Çünkü ağız kokusu sindirim sistemi, sinüzit, tonsilit, kronik böbrek yetmezliği, metabolik rahatsızlıklar, farenjit gibi ağız dışı sebeplerle de oluşabilmektedir" diye konuştu.



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