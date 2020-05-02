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Ramazan'da Covid-19'a karşı nasıl beslenmeli? Ender Saraç'in önerileri

Sağlık Beslenme Uzmanı Ender Saraç, Ramazan’da beslenme ve COVID 19 ile mücadele kapsamında neler yapmalıyız sorularını ayrıntılı olarak cevaplandırdı. Üç şeye dikkat etmeliyiz: Evde kalmak, elleri yıkamak ve maske takmak diyen Saraç, bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerektiğini vurguladı.

SAĞLIK 02.05.2020, 11:06 Murat Aydın
Ramazan'da Covid-19'a karşı nasıl beslenmeli? Ender Saraç'in önerileri

Ünlü konuklarla eğlenceli bir programa ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. E-Talks Tuzla serisinin, 1 Mayıs Cuma akşamı yapılan programına, sağlık dünyasının saygın ismi, sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç konuk oldu.

Yayına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, belediye olarak alınan tedbirlerden bahsetti. “Nasıl herkes sosyal mesafeyi koruyup, maskesini takıp, sokağa çıkma yasağını uyguluyorsa, bizde genel tedbirleri aldık. Ayrıca ihtiyaçları olana yardım, rutin belediyecilik hizmetleri ve tüm çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ramazan etkinliklerine sosyal medya üzerinden sizinle başladık. Öte yandan sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyoruz. Bunlarla beraber yeni projelerimiz olacak. Mahallelerdeki kanaat önderleri ile buluşma sosyal medyada halk meclisi ve gençlerle buluşma programları ile devam ettireceğiz. Tuzla halkına ve Tuzla dışındaki herkese hoş sohbetler diliyorum. Doktor Bey’e de selamlarımı saygılarımı iletirsiniz. İyi yayınlar diliyorum.” diyerek programdan ayrıldı.

Programın konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç, Ramazan’da beslenme ve COVID 19 ile mücadele kapsamında neler yapmalıyız sorularının cevaplarını ayrıntılı olarak verdi. Üç şeye dikkat etmeliyiz: Evde kalmak, elleri yıkamak ve maske takmak diyen Saraç, bu süreçte bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizerek izleyicilerine detaylı bilgiler aktarırken şu şekilde konuştu.

Sosyal Mesafe Değil Fiziki Mesafe

Fiziki mesafenin korona ile mücadele için hayati öneminden bahseden Saraç, “1.5-2 m mesafe koymak doğru olacaktır” dedi. Sadece el yıkama %55, maske kullanımı %45 oranında koruma sağlarken, maske ve el yıkama beraber uygulandığında %65 koruma sağlar.” Küçük tedbirlerden de bahseden Saraç, “Maskeye karanfil yağı, kekik yağı sürerseniz çok faydası olur. Burun delikleri ile ağzın yakınına uygulayabilirsiniz. Ağzınızı sert diş fırçasıyla fırçalamayalım. Dışarıda yürüyen merdivenler, kapı gibi yerlere dokunduğumuzda sizden önce virüslü biri dokunmuş olabileceği için burnunuza, gözünüze dokunmayın. Sert diş fırçaları ağzınızda çizik oluşturacağı için dişi kanatabilir. Bu ise ağız mukozasında yuva oluşmasına ve virüslerin yayılmasına olanak sağlar. Yumuşak diş fırçası kullanmalıyız. Ayrıca göz kaşımaktan da kaçınmalıyız. “

Ayakkabı ile Evlerimize Girmeyelim

Özellikle bu dönemde eve ayakkabıyla girmemeliyiz. Virüs güneş görmeyen bir yerde 9 gün yaşayabilir. Bu yerlere temas edebileceğimiz için ayakkabıyla evlerimize girmeyelim. Batının her adetini kopyalamayalım. Ev içinde kullandığımız eşyaları ayıralım.

Karanfil çok güçlü bir antioksidan. Ağrıları azaltır. Susam yağı kullanarak kuruluğu engelleyebilirsiniz. Tuz ve gargara, adaçayı ve antiseptik gargara yapabilirsiniz. Ancak sadece su ile gargara yaptığınızda bile etkisini görürsünüz. Eldiven kullanmak önemlidir. Kullandığınız eldivenleri ters çevrilip çıkarılmalısınız.

Sıcak suyun içine kafur ve 7-8 damla okaliptüs yağı koyun. Burundan alıp burundan nefes verin. Sinüsler açılır. Bu şekilde tüm solunum yolları dezenfekte edilir.

İftarı İkiye Bölün!

2016 yılında dünyaca ünlü Japon bilim adamı, Nobel Tıp ödülünü aldı. Ödülün konusu Otofaji idi. Yaklaşık 16 saat açlık ya da oruç tutulduğunda katil hücreler açığa çıkıyor. Bu hücreler kanserli, romatizmalı ve benzeri kötü hücreleri alıp parçalayarak yeni genç hücreler oluşturuyor.

İftar sofrasından hafif kalmamız gerekiyor. İlk önce iftarımı 3 küçük hurmayla, ballı sirkeli limon şerbetiyle açıyorum. Sonrasında 1 kase posalı mercimek sebze çorbası benzeri çorba içildikten sonra 8-10 dakika mola verilmeli. Bu şekilde hem kan şekeri düzenleniyor hem bağırsak florasına hem de karaciğere çok faydası var. Akşam namazını kılın ya da evin içinde 8-10 dakika yürüyün. Şeker dengelensin. Geri döndüğünüzde sofraya saldırmazsınız. Bu şekilde iftarı ikiye bölün.

Pandemi ve Ramazan bir arada olduğu için bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Hayvansal protein gıdaları ve yeşil salata limon sumak kullanın. Antioksidan etkisi yaratır. En büyük hatalardan birisi iftardan sonra tatlı yemektir. Kan şekerini yükseltmemek için yemekten hemen sonra tatlı yemeyin. Maden suyu, yeşil çay yasemin çayı tüketilebilir. Doğal şekerli tatlılar iftardan iki saat sonra yenebilir. Çayı şekersiz içmeli…

Sahurlarda D3 Vitamini

Sahurda çökelek yumurta kalsiyum ve D vitamini alınabilir. D3 vitamini COVID 19 göbek bölgesi yağlanma depresyon gibi hastalıklara fayda sağlar. D3 vitamini yumurta sarısı, yağlı balık süt ve süt ürünlerinde var. Ayrıca D Vitamini için 15 dakika avuç içlerinizi açarak güneşlenebilirsiniz.

Uykunun bağışıklık sistemi için önemli olduğuna değinen Saraç, melatonin kızılcık ve vişne kurusunda var. Papatya anason çayı yapılırsa da iyi uyunur. İyi bir uyku hücreleri yeniler. Minik şekerlemeler de dengelenmeye yardımcı olur. 7 saat uyku yeterlidir diyen Saraç merak edilen tüm konulara değindi.

Saraç, “ 1 mayıs işçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun. Bizi seyreden herkes kaygı ve korkuyu atsınlar. Olumlu düşünelim yürüyüş yapalım, kilomuza dikkat edelim kötü sözlerden uzak duralım. Güzel bir ramazan diliyorum.” diyerek izleyicilerine teşekkür etti.

Evlerinden COVID 19 mücadele sürecine destek veren vatandaşların yoğun ilgisi ve beğenisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de devam edecek.

#ZekiSaraç #EvdeKal #MaskeTak #ElleriniYıka #BağışıklıkSistemi #ramazan #oruç #beslenme #NelerYemeli #D Vitemani #D3Vİtamini
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