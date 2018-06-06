Ramazan Bayramı'nda beslenmeye dikkat

MEDICANA Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, oruç tutanların Ramazan Bayramı’nda yemek düzenlerinin değiştiğini hatırlatarak beslenmeye özellikle dikkat edilmesini istedi.​Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, uzun bir oruç döneminden sonra Ramazan Bayramı'nda aşırı beslenmenin birçok hastalığa davetiye çıkartacağını, bu nedenle yenilenlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ciğerli Ramazan Bayramı’nda en sık yapılan beslenme hatalarını sıralayarak tavsiyelerde bulundu.Bu hataların başını ikramlara 'Hayır' diyememek çekiyor diyen Ciğerli, "Bayramda ikram edilen tatlıların glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini aniden yükseltip çok hızlı bir şekilde düşürür. Bu da ani acıkmalara sebep olur. İkramları geri çeviremiyorsanız tadımlık, en masum olanlarından örneğin; sütlü tatlılardan yana tercihinizi kullanabilirsiniz" diye belirtti.'GECE ÖĞÜNLERİNİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN'Gece yemek yeme alışkanlığının yol açabileceği zararlara da değinen Ciğerli, "İkinci sırada gece yemek yeme alışkanlığı geliyor. Sahur alışkanlığınızı devam ettirerek gece bir şeyler tüketme isteğiniz oluşabilir. Bu sebeple gece yemelerinizi hayatınızdan yavaş yavaş çıkarmaya çalışın. Gece yemek yeme alışkanlıklarınızın devam etmesi, kilo artışına ve sindirim sisteminizde problemlere neden olabilir. Yatmadan 2,5- 3 saat önce yemek tüketiminizi sonlandırmaya çalışın" dedi.'ÇAY VE KAHVE SIVI KAYBINA YOL AÇIYOR'Çay ve kahvenin sınırsızca tüketilmesinin zararlarından bahseden Gönül Tuba Ciğerli, "Kafein içeren ürünlerin fazla tüketimi vücudunuzda diüretik etki yapar, yani vücut sıvı kaybeder. Kafein alımı uykusuzluk ve kalp çarpıntısına sebep olacağından, tüketimine dikkat edilmelidir. Ayrıca bayram ziyaretlerinde ikram edilen çay ve kahveye eklenilen şeker ile tatlı tüketimi artar. Bayramda 2-3 fincan çay ve kahveyi geçmemeye özen gösteriniz" şeklinde konuştu.'ÖĞÜN ATLAMAMAYA DİKKAT'Beslenme düzeninin önemini vurgulayan Ciğerli sözlerini şöyle sürdürdü:"Bayramda yapılan bir diğer hata, kahvaltıda hamur ve kızartma tercih etmek. Ramazan boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları atlanabiliyor veya kahvaltılarda hamur işi, kızartma, börek gibi ağır yiyecekler bulunabiliyor. Kahvaltınızda yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmekler, sebzelere yer vermeyi tercih ederek sağlıklı bir bayram sabahına başlamış olacaksınız. Son olarak ise, öğünü baklava ve börek ile geçiştirmek bulunuyor: Ramazan’da öğün sayısının azalması ve akşam saatlerinde besin tüketiminin daha fazla olması sebebi ile bayramda öğün atlamak yaygın bir alışkanlıktır. Yapılan en büyük yanlışların başında; ikram edilen böreklerin, tatlıların öğün olarak sayılması gelir. Fakat bu tür beslenme, kişinin daha çabuk acıkmasına ve sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açar. Bayram kilolarına davetiye çıkarmamak için ziyarete gitmeden önce ana ve ara öğünlerinizi tamamlayın."

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