"Prostat kanseri her 10 erkekten 1'inde görülüyor"

İSTANBUL, () ERKEKLERDE en sık görülen kanser türünde başı çeken ve her 10 erkekten birinde görülen prostat kanseri erken tanı halinde yüksek oranda tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Medicana Kadıköy Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadir Vehbi Baykal, prostat kanserinin teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı ve şunları söyledi: "Prostat kanserini tespit ve daha sonra evrelemek (yayılım derecesini saptamak) için bir çok test yapılabilir ancak bunların hepsi her erkekte gerekli değildir. Parmak ile makattan muayene basit bir muayene şekli olup hem kanserin tanınmasında, hem de kanserin prostat içinde mi yoksa prostat etrafı dokulara yayılım yapmış mı tespit etmekte faydalıdır. Prostat bir iç organ olduğundan direkt gözle muayene mümkün değildir. Hemen rektum (son bağırsak) ön kısmında yer aldığı için makattan rektuma sokulan bir parmakla muayene edilebilir.

­­­Prostat spesifik antijen (PSA) testi ise bir kan testi olup prostat kanserinin varlığı hakkında indirekt bilgi verebilir ve eğer kanser mevcutsa büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında da bilgi verebilir. PSA testini bazen yorumlamak güç olabilir çünkü PSA hem tümör hücresi, hem de normal hücre tarafından oluşturulur. Ancak normal prostat tarafından da yapılan PSA kana daha az geçerken, tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla miktarda geçmektedir."

3 HARF HAYAT KURTARABİLİR: PSA

PSA testinin basit ama prostat kanserinin saptanması için önemli bir tahlil olduğunu belirten Prof. Dr. Baykal, sözlerine şöyle devam etti: "Bu basit kan testi, prostat dokusundan kan akımına ufak miktarlarda kaçan bir kimyasal madde olan prostat spesifik antijen (PSA) miktarını tesbit eder. Yüksek seviyelerde PSA prostat büyümesi, enfeksiyon veya kanser gibi bir prostat problemi olduğunu ifade eder. Eğer PSA seviyesi yüksekse daha ileri tetkikler için mutlaka bir üroloji uzmanına görünülmeli."

Prof. Dr. Baykal ayrıca, Amerikan Kanser Derneği'ne göre yıllık düzenli PSA testini kimlere önerdiğini şöyle anlattı: "Afrikalı Amerikalı erkeklere 40 yaşından itibaren. Beyaz erkeklere babada veya erkek kardeşte prostat kanseri varsa 40 yaşından itibaren. Ailesinde prostat kanseri olmayan beyaz erkeklere 50 yaşından itibaren. Yukarıdaki gurupların birine girenler hemen bir PSA testi ve muayene için doktora başvurmalı."

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