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Profesör'den 'bahar alerjisi' uyarısı

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut Özer, baharla birlikte bitkilerden yayılan toz ve polenlerin alerjiye yol açabileceğini söyledi. İlkbaharla birlikte...

Profesör'den 'bahar alerjisi' uyarısı
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Turgut Özer, baharla birlikte bitkilerden yayılan toz ve polenlerin alerjiye yol açabileceğini söyledi.
İlkbaharla birlikte ağaç ve bitkilerin çiçek açıp yapraklanmaya başladığını aktaran Prof.Dr. Hüseyin Turgut Özer, bitki tozları ve polenlerin alerjiye neden olabileceğini anlattı. Bu süreçte alerjisi olan kişilerin de rahatsızlıklarının artabileceğini vurgulayan Özer, "Alerji nedeniyle burun tıkanıklığı, akıntı, gözlerde kaşınma, kızarıklık, boğazda kızarıklık, hapşırma, uyku bozukluğu, halsizlik gibi şikayetler olabilir" dedi.
ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI
Tedavi için alerjinin nedenlerinin belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özer, şöyle konuştu:
"Alerjiye karşı yapılacak tıbbi testler, uygun tedavi yöntemi belirlenmesi için önemli. Basit bir cilt testi yapılarak kişinin neye karşı alerjisi olduğu saptanabilir. Tedavi olarak ortamdan uzaklaşmak da bir yöntem ama bu her zaman geçerli olmaz. Çünkü yaşadığınız kenti, çalıştığınız işyerini, okulunuzu, ailenizi hemen bırakıp gidemezsiniz. Tedavi olarak mesela burun, tuzlu suyla temizlenebilir. Burun spreyleri kullanabilir. Alerji aşısı da yapılabilir. Fakat aşı uzun süreli bir yöntemdir. Alerjik rahatsızlıkları olanlar, ev ve arabalarında pencereleri kapatabilir. Saç ve cildini yıkayabilir. Toz maskesi takabilir. Aldıkları önlem ve tedaviye rağmen şikayetleri sürenlerin mutlaka uzman hekime görünmesi gerekir."

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