Prof.Dr. Sırmatel: Hepatit'te farkındalık yok

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - ABANT İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, hepatit virüsü taşıyanların bunun farkında olmadığını, hastalığın tetavisinin mümkün olduğunu, tedaviden ziyade farkındalığın oluşması için çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Fatma Sırmatel, hepatitin dünyada her 3 kişiden birinin karışlaştığı ve her yıl 1.5 milyon insanın ölümüne neden olan bir enfeksiyon olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sırmatel, yıllardır hastalığın tanısı ve tedavisinin mümkün olduğunu, tedaviden ziyade halkın farkındalığının oluşması ve insanların bu hastalık hakkında bilgi sahibi olmasını istediklerini belirtti. Prof. Dr. Sırmatel, Türkiye'de hepatit vakalarının daha önceki yıllara göre azaldığını da ifade ederek, "Özellikle Hepatit B ve C ülkemizde daha önceden çok büyük bir sorun iken şu anda rakamsal olarak azalmış durumda. Ama hala gizli hepatit hastası insanları görüyoruz. Özellikle kanser hastalıklarında kullanılan ilaçların daha önceden bilinmeyen hepatit hastalığının aktifleşmesine yol açtığını biliyoruz" dedi.

Hepatit B'den korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sırmatel, "Çünkü ülkemizde 1996 yılından beri bütün çocuklar aşılanıyor. Ama bu yıllardan önce doğanlarda ileri yaşlarda Hepatit B hastalığı ortaya çıkabiliyor. Bu hastalık siroz ve karaciğer kanseri olarak gelmektedir. Erken tanı ile bu hastalığı yaşayan insanların kaliteli yaşam sürmesi sağlanabilmektedir" diye konuştu.

Türkiye'de şu anda Hepatit B oranının yüzde 2'lerde olduğunu belirten Prof. Dr. Sırmatel, "Hastalar hastalıklarının farkında değil. Hepatit B ve C 40'lı 50'li yaşlarda ortaya çıkıyor. İnsanların mutlaka Hepatit B ve C yönünden tetkik edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra gizli Hepatit B'ye de baktırılmalı. Gizli Hepatit B'nin ise kronikleşme oranı çok yüksek. Özellikle anneden çocuğa hastalığın geçme oranı daha fazla. Hamilelerin bunun farkında olması lazım."



