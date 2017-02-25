Prof.Dr. Karatay: Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - KALP ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Canan Karatay, ekmekten uzak durulması gerektiğini belirterek, "Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız” dedi.

Samsun’un Tekkeköy İlçesinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kitap Fuar’ında okurları ile bir araya gelen Prof. Dr.Canan Karatay, düzenlediği söyleşi sonrası gaetecilerin sorularını yanıtladı. Ekmek, bal ve pekmezden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, şöyle dedi:

"Bal, sıvı şekerdir. Aynı zamanda içinde yüzde 60 früktoz, yüzde 40 glikozdur. Bal da pekmez de sıvı şekerdir. Eğer kiloluysanız, tansiyon ya da kalp hastasıysanız bilin ki şekerinizi çok çabuk fırlatır ve vücudunuzu yağlandırır. Onun için bizi sürekli tok tutacak enerji verecek yiyecekleri tüketmemiz acıkmamızı önler. Sık yersek acıkırız. Ekmek, bal yersek acıkırız. O halde sağlıklı köy tereyağı, sağlıklı soğuk sıkım zeytinyağı yediğiniz zaman ya da yumurtayla beraber yendiği zaman sağladığı enerji kömür enerjisine benzer. Ama ekmek yediğiniz zaman sağladığı enerji saman alevinin verdiği enerjiye benzer. Çok çabuk söner ve çabuk acıkırsınız. Onun için 'Ben doyamıyorum' ya da 'ben ekmek yemeden duramıyorum' oluyorsunuz. Onu bilin ki beyninizde morfin reseptörlerini uyarmıştır o ekmeğin içinde ki lektid. Onun için morfinman gibi ekmek bağımlısısınız."

Ekmeği azaltıldığı takdirde bir çok hastalık riskinin azaldığını anlatan Prof.Dr. Karatay, un haline gelmiş ve işlenmiş bütün unlar kan şekeri olarak vücutta müdahale gördüğünü, karaciğerinizi yağlandırp ve hastalıkların 'temelini' attığını anlatırken şöyle dedi:

"Siz sanmayın ki kepek ekmeği ayrı buğday ekmeği ayrı. Vücut bunları şeker olarak algılıyor. Bizim algılamamız önemli değil. Onun için bunlardan mümkün olduğunca uzak duracağız. Çünkü Türkiye'de en çok tükettiğimiz ve en çok hastalıkların olduğu artık biliniyor. Altında da çok aşırı tükettiğimiz ekmek, şeker ve gazlı içecekler olduğu biliniyor. Ekmeği azaltırsak sadece kanseri değil bütün hastalıklalar kalp krizi de, şeker hastalığı da özellikle kanserde azalır. Pakete girmiş her yiyeceğin vücutta şeker ve trans yağını yükselttiği ve kanseri başlattığı biliniyor. Bütün gelişmiş ülkeler buna tedbir aldı. 2014'de İsveç Sağlık Bakanı halkına 'artık yağ yemeyin demeyeceğim. Yağ faydalıdır. Şeker yemeyeceksiniz' dedim diye önerilerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz Ekim ayında bütün ülkelerde şekere karşı savaş açtı. Örnek olarak da kendi binalarına şekerli içecek ve gazlı içecek sokmuyor."

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