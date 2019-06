Prof. Dr. Yılmaz: Ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde dün, aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen ve 13 saat süren ameliyatları yapan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu" dedi.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 hasta, dün saat 08.00'de karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi için başvuru yapıldı. Ameliyatların ardından servise alınan bağışçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen donörlerden alınan karaciğerler, hastalara nakledildi. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen ameliyatlar 13 saatte başarıyla tamamlandı.

PROF. DR. KIZILAY: HASTALARDA HERHANGİ BİR KOMPLİKASYON GELİŞMEDİ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ameliyatların başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "Bütün hastalarımız yoğun bakıma alındı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Dünyada başka hiçbir merkezin, bu kadar da iddialıyız, 10 ayrı ameliyat ekibiyle aynı anda 5 alıcı ve 5'i verici olmak üzere 10 karaciğer hastasının ameliyatını gerçekleştiremeyeceğini, tek merkezin burası olduğunu ülkemize ve dünyaya göstermiş olduk" diye konuştu.

Yaptıkları operasyonla birlikte bu kadar ekibi çıkaracak olan başka bir merkezin olduğunu beklemediğini ifade eden Prof. Dr. Kızılay, "Daha önce bizim insanlarımız, dünya başka yerlere organ nakli olmaya gidiyordu. Şimdi dünyanın her yerinden Malatya'ya karaciğer, kök hücre, ince bağırsak nakli olmak için geliyorlar. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, organ ve doku naklinin merkezi. Hastaların durumu iyi, yoğun bakımda tedavileri sürüyor" diye konuştu.

Guinness'e başvuruyu daha önce yaptıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Kızılay, "Başvurumuzu yaptık, Guinness'in talep ettiği şeffaf uzman ve uzman dışı şahitlerin bizzat takip ederek tespit ettikleri gözlemlerini içeren dosyamızı tamamladık, eksiklerini de kısa sürede tamamlayacağız. Bu hastalarımızın tedavi sürecini de tamamlayacağız. Hastalarımız önce yoğun bakımdan çıkacaklar, sonra tedavi olacaklar. Bu süreci de ekleyerek dosyamızı göndereceğiz" dedi.

PROF. DR. YILMAZ: 'REKOR' OLARAK ALGILANMAMASI LAZIM

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, üniversitelerinin, şehirlerinin birliği ve beraberliğiyle başarılan bir iş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"İyi bir iş olduğunu ve büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Bunun hiçbir şekilde bir 'rekor' olarak algılanmaması lazım. İnsan sağlığı üzerinden bir rekor olmaz. Biz sadece burada üniversitemiz bünyesinde, enstitümüz bünyemizde her an karşı karşıya kalabileceğimiz, 5 acil karaciğer nakline yanıt verebileceğimiz ekip, teçhizat, akademik kadro ve fiziki koşullara sahip olduğumuzu bütün kamuoyuyla paylaştık. Biraz önce hastaları tekrar dolaştım. Vizite yaptık tüm hastalara. Şu kadar söyleyebilirim ki; bütün hastalar iyi. Dün ameliyattan çıktıktan sonra gözlerim doldu."



