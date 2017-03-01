Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

Prof. Dr. Yılmaz: 5 beyin ölümlü hastadan ancak 1'inin organları bağışlanıyor

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye ortalamalarına göre 5 beyin ölümlü hastadan ancak 1'inin organlarının bağışlandığını belirterek, ''Şu anda nakil bekleyen hastaların...

Prof. Dr. Yılmaz: 5 beyin ölümlü hastadan ancak 1'inin organları bağışlanıyor

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye ortalamalarına göre 5 beyin ölümlü hastadan ancak 1'inin organlarının bağışlandığını belirterek, ''Şu anda nakil bekleyen hastaların yüzde 17’sine nakil yapılabilmektedir. Geriye kalan hastalar ise hayatını kaybetmektedir'' dedi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Zeki Yılmaz, Türkiye’de yeterince organ bağışının yapılmadığını kaydetti. ERÜ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’nda 'Organ Bağışı' konulu konferans veren Prof.Dr. Zeki Yılmaz, şu anda Türkiye'de çok sayıda hastanın nakil için sıra beklediğini, birçok hastanın isen sıra beklerken hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, “İnsan olmanın erdemi başkalarının acısını hissetmekten ve bu acılara çare bulabilmekten geçmekte. Şu anda ülkemizde çok sayıda organ nakli bekleyen hasta var. Çok sayıda da yeterli organ bağışı olmadığı için daha bekleme listesindeyken hayatını kaybeden hastalar bulunmakta. Oysa Türkiyemiz organ nakli merkezi ve buralarda yetişmiş sağlık personeli bakımından iyi konumda. Tek eksik organ bağışı yapılmaması. Türkiye ortalamalarına göre 5 beyin ölümlü hastadan ancak 1’inin organları bağışlanmaktadır. Bu bağışlar da genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgelerinde gerçekleşmektedir. Şu anda nakil bekleyen hastaların yüzde 17’sine nakil yapılabilmektedir. Geriye kalan hastalar ise hayatını kaybetmektedir'' diye konuştu. 
Prof. Dr. Zeki Yılmaz, organın, eczaneden ye de tıbbi malzemeciden satın alınabilen bir ilaç olmadığının altını çizerek, ''Her türlü nakilde organ gereklidir. Organ eczaneden veya tıbbi malzemeciden satın alınabilen bir ilaç değildir. Kaynağı insandır. Bu nedenle insanlar, başka insanların hastalıklarına karşı duyarlı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.