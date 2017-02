Prof. Dr. Turgut İpek: "Su içmek kalınbağırsağı yıkar"

İSTANBUL, () KEMERBURGAZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Genel Cerrah Prof. Dr. Turgut İpek, su içmenin kalın bağırsakları yıkama görevi gördüğünü ve kalın bağırsak kanserinden korunmada önemli bir etken olduğunu belirtti.

Kalın bağırsak kanserleri yani kolorektal kanserler dünyada en sık görülen 4. kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Turgut İpek, kadınlarda akciğer ve meme, erkeklerde akciğer ve prostat kanserinden sonra her iki cinste de en sık görülen kanser türünün kalın bağırsak yani kolorektal kanserleri olduğunu söyledi.

Kolorektal kanserlerin iyi tedavi edilebilmesi için erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. İpek şunları söyledi:

"Kalın bağırsağın çıkış bölümüne rektum diyoruz. Onun dışında bir de sağ ve sol bölümleri vardır. 50 yaşın üstündüyseniz, aniden halsizlik oluştuysa, karın ağrınız varsa, elinize karnınızda bir şişlik geliyorsa sağ kolon kanseri olma riskiniz yüksektir. Sol kolon daha dardır o yüzden belli bir süre sonra aniden oluşan kabızlık ve ardından da aniden oluşan ishaller gelişir. Ama kalınbağırsak kanserlerinin en önemli belirteci kanamadır. Kalınbağırsak kanseri riskinizi anlamak için en basit test gaitada gizli kandır. Eğer çok et yiyorsanız, aspirin alıyorsanız gaitada gizli kan çıkabilir. O zaman 3 gün diyet yapıp ilacı keserek tekrar gaita örneği verebilirsiniz."

"SU İÇMEK KALINBAĞIRSAĞI YIKAR"

Beslenmenin kalın bağırsak kanserlerde çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İpek, tüketilmesi ve kaçınılması gereken yiyecekleri de anlattı: "Kalın bağırsak kanserlerinde kötü etki yapan mekanizmalar vardır. Örneğin doymuş hayvansal gıdalar. Tereyağ dediğimiz yağ tipi, kırmızı et kalınbağırsak kanserlerinde önemli bir yer tutar. Çok pişirdiğimiz kırmızı et kalın bağırsakta karsinogenes dediğimiz kanserin oluşumuna neden olan bir etki mekanizmasına sahiptir. Bunun dışında işlenmiş kırmızı etler vardır. Sosis, sucuk, salam tarzı yiyecekler de karsinogenes yani kanserin oluşumuna neden olan yiyeceklerdir. Bunun dışında da yine alkol ve sigara pek çok kansere neden olduğu gibi kalınbağırsak kanserinin de nedenidir. Ayrıca obezite de yine kalınbağırsak kanserinde etkendir.







Meyve ve sebze yemek, lifli gıda yemek kalın bağırsakta hareketi hızlandırır yani büyük abdestinizi daha çabuk yapmanızı sağlar. Bu da aldığınız tüm o kanserojen maddelerin bağırsağınızda daha az sürede kalmasına neden olarak etkileşimi daha aza indirger.







Bunun dışında kalsiyum, folat içerikli yiyecekler bizim için çok önemlidir. Bir de haftada 7 saat yani günde 1 saat yürüyüş yapmak ve bol su içmeniz gereklidir. Su içmek kalın bağırsağı yıkar. Bir nevi detoks yapmaya çalışacaksınız yani vücudunuza aldığınız kanserojen maddeleri bir an önce vücudunuzdan atmaya çalışacaksınız."

ERKEN TEŞHİS İLE FARKLI TEDAVİLER UYGULANABİLİR

Prof. Dr. İpek kalın bağırsak kanserlerin tedavisinde ameliyat sonrası kalıcı torba gibi hastaların istemediği bazı sonuçlar olduğunu ancak alternatif cerrahi tekniklerin de artık olduğunu belirtti. Prof. Dr. İpek bu yöntemleri şöyle anlattı: "TEM yöntemi diye bir yöntem var ancak bundaki kuralımız, kanserin erken yakalanmış olması. Özellikle bu kanserlerin çoğu makata yakın, çıkış bölümünde oluştuğu için bu bölgelerdeki kanserlerde yapılan ameliyatlarda, ister açık ameliyat yapın, ister laparoskopik yapın mutlaka kesiler yapıyorsunuz ve geçici de olsa bir torba kullanmanız gerekiyor. TEM yöntemi makattan yapılan işlem olup torbaya gerek kalmadığı gibi radyoterapi ve kemoterapiye de gerek kalmıyor."

