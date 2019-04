Prof. Dr. Tayar: Uygarlığın gelişmesini süte borçluyuz

BURSA Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, son zamanlarda gündeme gelen sütün kanser yaptığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İnsanların 12 bin yıldır süt tükettiğini belirten Prof. Dr. Tayar, "Bugün uygarlık seviyemizin buralara kadar gelmesini bile süte borçluyuz. 'Süt kanser yapar' diyenler, beni gerçekten üzüyor. Bu tür söylenenleri ciddiye almamamız gerekiyor" dedi.

Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmaya imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, son zamanlarda sütün kansere sebebiyet verdiği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Sütün insanlık tarihinin başından beri ciddi öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tayar, laktoz intoleransı olanlar haricinde sütün her birey için çok değerli besin kaynağı olduğunu belirtti. İnsanoğlunun gıdalarını hep doğadan temin etmeye çalıştığı belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, "İlk yıllarda avcı, toplayıcı olan insanoğlu zamanla hayvanı evcilleştirmiş ve onların et, süt, yumurtasını kullanarak medeniyetin gelişmesini sağlamıştır. Bugün uygarlığımızın seviyesi beslenme alışkanlığımızın değişmesi, yeni ürünler ve yeni protein kaynağı, yeni enerji kaynağı kullanmamızla çıkan bir süreçtir. Bunların içerisinde insanoğlunun evcilleştirip ürettiği ürünler arasındaki ilk sırayı süt almakta. Yaklaşık 12 bin yıldır süt ve süt ürünlerini tüketiyoruz. Çünkü sütün önemini, besin değerini keşfeden insanoğlu, günlük yediği ürünlerin arasına süt ve süt ürünlerini sokarak 12 bin yıldır başarılı bir trendle geldik. Bugün uygarlık seviyemizde süt ve süt ürünleriyle ilişkimiz bizi bu noktalara kadar getirdi. İyi bir protein, kalsiyum kaynağıdır. Vücudumuzun direncini, sağlığını koruyan harika bir üründür. İnsanoğlu bu süreçte sütü sadece içmekle kalmadı, bununla ilgili binlerce süt ürünü de devreye soktu. Peynir, yoğurt, kefir, kımız gibi çok geniş bir süt ürünü mutfak kültürümüze dahil oldu" dedi.

‘SÜT KANSER YAPIYOR DİYENLERİ CİDDİYE ALMAYIN’

Sütün dünyanın her mutfağında olmazsa olmazı olduğunu belirten Prof. Dr. Tayar, “Süt, tatlılarda, mutfağımızda, yemeklerin içerisinde, her kültürde olan bir ürün. Bugün kutuplara gitseniz geyik sütünün kullanıldığını, ülkelerin kendi kültüründeki sütü kullandığını görüyoruz. O yüzden dünyadaki gıdaları sıralarsak süt ve süt ürünlerini açık ara öne koymamız gerekir. İnsanoğlunun medeniyet yolundaki en yakın arkadaşıdır. Medyada dolaşan birtakım haberler beni üzüyor. 'Süt kanser yapıyor' demeleri bizleri gerçekten üzüyor. Bu tür haberler insanların kafalarını karıştırıyor. Bunları ciddiye almamak gerekir” diye konuştu.

‘HERKES SÜT İÇMELİ’

İnsanlığın süt ile uzun bir birlikteliği olduğunu belirten Prof. Dr. Tayar, "Sütle beraber devam eden 12 bin yıllık bir yolculuğumuz var. Bugün insanoğlunun kültüründe, mutfağında olmazsa olmazlardan birisidir. Bizim vücudumuz kendi türünü değil, başka türlerin sütünü de adapte etti. Bizler, gıdayla ilgilenen insanlar özellikle süt içmeyi tavsiye ederiz. Süt 7'den 70'e herkesin sofrasında olmalı" diye konuştu.



