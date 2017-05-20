Prof. Dr. Sönmez; Diyet yapanlar hicaz makamında müzik dinlesin

ÜNLÜ Kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, ameliyat sonrası yoğun bakımda uyguladıkları müzikle terapi sonucu hastaların daha rahat uyuduklarını, ağrıları olmadığını söyledi. Müziğin insanlarda pek çok etkisi olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Sönmez, diyet yapanların hicaz makamından müzik dinlemelere gerektiğini, rast makamından dinlerlerse ise iştahlarının açılacağını belirtti.İzmir'in Çeşme ilçesindeki Sheraton Oteli'nde düzenlenen İzmir Eczacılık Günleri'ne konuk olan Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez 'Müzikoterapi' konulu konuşmasıyla ilgi çekti. Konuşmasında sık sık videolarla, müzikle tedavi konusunda bilgiler veren Prof.Dr. Sönmez, müziğin insanlar, hayvanlar üzerindeki etkilerine değindi. Müzikle terapinin geçmişinin eski olduğunu belirten Prof.Dr. Sönmez, "Müzikoterapiyi aslında 1000 yıldır biliyoruz. Ama unutuldu. Batı ülkelerinde müzikoterapi yoğun bakımlarda bir CD çalarak, her hastaya aynı müzik dinletilerek yapılmakta. Ama bu başarılı tedavi değil. Müzikoterapiyi biz kendi hastanemizde yoğun bakımda, uyanmış olan her hastaya bilinci yerindeyse, bazen bilinci yerinde değilse bile sabah akşam 15 dakika uyguluyoruz" dedi.Müzik seçimini hastaların uyanıklık, ruhsal durumuna, depresyonda olup olmadığı ve ağrısı olup olmadığı gibi kriterlere göre yaptıklarını belirten Prof. Dr. Sönmez, "15 yıldır uyguluyoruz. Son 5 yıldır gerçekten yoğun bakımda uykusuzluk, ajitasyon, yoğun bakım psikozu görmüyoruz. Hastalar rahat uyuyor, ağrıları olmuyor. Kalp hastaları için en büyük özellik uyumak, tansiyon ve nabızdır. Yoğun bakımda bir hastayı ilaçla uyutamıyorken bile müzikle çok rahat uyatabiliyoruz. Bazen aynı ilaçlar verilirken tansiyonu yüksek hastalara müzik dinlettiğimizde 15 hastanın tansiyonunun yavaşladığınlı, oksijenin arttığını ve uyuduklarını tespit ettik. Bir hastamızda ise ters etki gördük. Bu hasta için yanlış bir seçimdi" diye konuştu.Prof. Dr. Sönmez, müziğin insan üzerinde pek çok etkisi bulunduğunu, bunlardan birinin de iştahla ilgili olduğunu söyledi. İştah acıcı müzik makamının rast olduğunu belirten Sönmez, diyet yapanlara ise hicaz makamı dinlemelerini önerdi. Prof.Dr. Sönmez, "Bir restoranda hicaz çalıyorsa restoran iflas eder. Çünkü hicaz diyet müziğidir. Restorandakilerin iştahı kapanır. Patron bu işe çok bozulur. O zaman hicaz çalmamalı, rast çalmalıdır. Diyet yapanların mutlaka hicaz dinlemeleri gerekir. İştahları kapanır. Rast dinlerlerse ise bol yemek yerler" dedi.İzmir Eczacılık Günleri'ne destek veren ve doğal besin desteği markası Zade Vital standını açan Helvacızade şirketinin CEO'su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ise Türkiye'ye ve dünyaya yaşam markası kazandırdıklarını söyledi. Büyükhelvacıgil, "2010 yılından itibaren geleneksel, bitkisel ürünler yönetmeliğine uygun, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ürünler hazırladıklarını belirtti. Türkiye’nin çok zengin endemik bitkilerinin ilaç etken maddesi olacak gruplarından doğal besin destekleri yaptıklarını belirten Büyükhelvacıgil, "Türkiye’de 1270 eczanede ürünlerimiz var. Türkiye’de ilk defa bir yaşam markası oluşturduk. Toplam 40 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Üretim tesislerimiz, Ar-Ge merkezimiz var. Ege Üniversitesi’yle birlikte çalışıyoruz. Dünyaya ve Türkiye’ye yaşam markası kazandırdık. İhracat da yapıyoruz. Alerjik rinit tedavisine, antioksidan olarak, TİP 2 diyabette, hipertansiyona yönelik ürünlerimiz var. Yüzde 100 bitkisel ürünlerden laboratuvar imkanlarında üretim yapıyoruz" diye konuştu.

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