Prof. Dr. Özlem Konukseven: Odyologların sesi duyulmalı

10 Ekim Dünya Odyologlar Günü sebebiyle açıklama yapan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven, “İnsanlar işitme sorunlarından odyologlar sayesinde kurtuluyor. Dolayısıyla odyologların da sesinin duyulmasına ihtiyacı var” dedi.

10 Ekim Dünya Odyologlar Günü sebebiyle o bir açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Konukseven, “Odyologlar, insanlar sorunsuz ve sağlıklı duyabilsinler diye var. Peki odyologları duyacak kim var?” diye sordu.

Prof. Dr. Konukseven, odyologların, uzmanlıkları gereği erken işitme kaybı tanısı, erken işitme cihazı kullanımı, erken işitme ve konuşma rehabilitasyonu gibi konularda hizmet verdiğini ve bu sayede hastaların işitme kaybını minimum düzeye indirmeyi amaçladıklarını hatırlattı.

“BİZ MESLEĞİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Odyologlar, gürültü ölçümlerini yaparak işitmenin korunması hakkında gerekli önerilerde bulunabilen, işitme tarama programlarında görev alabilen, bu programlardaki testleri yaparak işitme sağlığının korunması ve işitme kaybını önlenmesi için çalışmalar yapabilen, işitme ile ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında görev alabilen ve işitsel algı değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunu çalışmalarını gerçekleştirebilen kişiler olarak tanımlanıyor.

Ayrıca odyologların, cerrahi işlemler esnasında cerrahın gerekli görmesi durumunda işitme ve denge ile ilgili sinir monitörizasyonunu sağladığını ve kulağa implante edilen cihazlarda ameliyat sırasında ve sonrasında gerekli ayarlamaları yaptığını ifade eden Prof. Dr. Konukseven, şöyle konuştu:

“Ancak bunca kritik ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hizmete rağmen odyoloji alanında istihdam oranı son derece düşük. Kamu alanındaki atamalar yetersiz kalıyor. Bu saydığımız hizmetlerin tam, eksiksiz ve hakkıyla verilebilmesi için her rehabilitasyon merkezinde ve her hastanede en az birer tane odyolog bulunması lazım. Biz mesleğimizi yapmak istiyoruz.”

MARŞI İŞARET DİLİYLE SESLENDİRDİLER

İAÜ Odyoloji öğrencileri de, 10 Ekim Dünya Odyologlar Günü’nü, üniversitenin Florya’da bulunan Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen renkli bir etkinlikle kutladı. Müzik dinletilerinin sunulduğu, işitme taramalarının yapıldığı etkinlikte İAÜ Odyoloji öğrencilerinden oluşan koro da, sözleri ve bestesi Muammer Sun’a ait olan ‘Biz Atatürk Gençleriyiz’ adlı marşı işaret diliyle seslendirdi.