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Prof. Dr. Ocak: Aç uyanan metabolizma için zengin kahvaltıyla güne başlanmalı

SAĞLIK 16.01.2020, 12:23
Prof. Dr. Ocak: Aç uyanan metabolizma için zengin kahvaltıyla güne başlanmalı
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elvan Ocak, dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözlerini eleştirdi. Ocak, "Günlük aktivitesini sağlayabilmek için yoğun açlık hissiyle uyanan metabolizmayı aktif hale getirmek adına, zengin kahvaltı ile güne başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda Van kahvaltısı da vazgeçilmezlerden" dedi. 
Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sözlerine karşı çıkması, kahvaltısıyla ünlü Van'da tepkiyle karşılandı. Yaylalarda yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta kullanılan 'murtuğa' ve öğütülmüş buğdayla hazırlanan 'kavut', yüksek rakımlı yaylalardan elde edilen kara kovan balı, Van cacığı, kaymak gibi ürünlerin de bulunduğu, onlarca çeşit yiyecekle donatılan sofralarda kahvaltı yapanlar, kentte besin değeri yüksek, sağlıklı ve doğal çeşitlerin servis edildiğini, Dr. Öz'e Van kahvaltısını tavsiye ettiklerini söyledi.  
'SAYIN ÖZ'Ü VAN'A BEKLİYORUZ'
YYÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elvan Ocak da Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, kahvaltının gereksiz olduğu ve yasaklanması gerektiği sözlerini eleştirdi. Öz'ün açıklamasına katılmadığını, Türkiye'de kahvaltı kültürünün önemli olduğunu belirten Ocak, "Kahvaltı bir kültürdür. Farklı ülkeler bir çörek, bir pasta veya sütle kahvaltılarını yapıyor olabilirler. Onlar için belki söz konusu olabilir fakat bizim ülkemiz için özellikle Van için kahvaltı, vazgeçilmez öğünlerden. Ara ara iki öğün veya sağlıklı beslenme olabilir. Bunları doğru buluyorum. Bu konuda yapılan çalışmalar da destekler nitelikte fakat tamamıyla 'kahvaltı kaldırılsın veya yasaklansın' çok da bizim ülkemiz için uygun olmasa gerek. Sayın Öz'ü Van'a bekliyoruz. Gelip Van kahvaltısının tadına bakmasını ve burada da önerilerde bulunmasını isteriz" diye konuştu. 
Van'ın zengin kahvaltı menüsü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ocak, şunları söyledi: 
"Van kahvaltısında olmazsa olmazlarımızdan otlu peynir, süt ürünlerinden kaymak, çökelek veya süzme yoğurt ile yapılan cacık, tahıl olarak da kavrulmuş buğdaylardan elde edilen kavut, biyoyararlılığı yüksek olan yumurtadan yapılmış murtuğa gibi ürünler bulunuyor. Bunun yanı sıra diğer kahvaltı çeşitleri de var. Zengin kahvaltı, Van kahvaltısı. Ülkemizde kahvaltı vazgeçilmez öğün. Van kahvaltısı da en önemlilerinden. Sabah ezanıyla uyanıp, dükkanını erken açan esnafın gidip kahvaltısını yapmasıyla başlayan bir kültür. Zaten akşama doğru metabolizmada yavaşlama söz konusu ve sabaha doğru aç uyanıyorsunuz. Günlük aktivitesini sağlayabilmek için yoğun açlık hissiyle uyanan metabolizmayı aktif hale getirmek adına, zengin kahvaltı ile güne başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da Van kahvaltısı vazgeçilmezlerden. Sayın Öz'ü Van'a bekliyoruz. Gelip, Van kahvaltısının tadına bakmasını ve burada da önerilerde bulunmasını isteriz."
Kentte kahvaltı salonu işleten Kadir Timur ise Van kahvaltısının tamamen doğal ürünlerden oluştuğunu belirterek, "Otlu peynir, kaymak veya bal olsun bu ürünler tamamıyla doğal. Sayın Öz'ün dediklerine katılmıyoruz. Kahvaltı, günün atlanılmaması gereken öğünüdür. Sayın Öz'ü de Van kahvaltısına bekliyoruz" dedi. 

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