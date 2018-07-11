Prof. Dr. Karakaya “IUTOX Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ne layık görüldü

LEFKE, ()-LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, International Union of Toxicology (IUTOX) isimli örgütün “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü. Karakaya, ödülünü, Belgrat’ta yapılan törenle aldı.

PROF. DR. KARAKAYA'YI TÜRKİYE, AVUSTRALYA, ASYA VE YUNANİSTAN ADAY GÖSTERDİ

Uluslararası Toksikoloji Birliği’nin (IUTOX) kuruluş tarihinde ilk defa verdiği bu ödüle Türkiye, Avustralya, Asya ve Yunanistan toksikoloji dernekleri tarafından ortak aday LAÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Esat Karakaya gösterildi.

Ödüle layık görülen Karakaya, Uluslararası Toksikoloji Birliği’nin (IUTOX), 1980 yılında ABD’de kurulan ve merkezi Veston-Virginia olan, 63 ulusal dernek ve 25.000 üyesi ile toksikoloji alanının en büyük bilimsel örgütür dedi. Prof. Dr. Karakaya, örgütün misyonunun ise, dünya çapında toksikoloji bilim ve uygulamaları yoluyla insan sağlığını geliştirerek, insanoğlunun ve çevresinin karşılaştığı toksikolojik sorunların bilgi tabanını arttırmak ve bu bilgiyi genişletmek olarak ifade etti.

ULUSLARARASI TOKSİKOLOJİ KONGRELERİ DÜZENLEDİ

Prof. Dr. Karakaya, IUTOX’un yönetiminde 2004-2007 yılları arasında başkanlık olmak üzere, 10 yıl görev yaptığını belirterek, akademik yaşamında ise Dünya ve Avrupa Toksikoloji kongreleri olmak üzere 10’un üzerinde uluslararası bilimsel toplantı düzenleyerek toplantıların başkanlığını üstlendiğini de söyledi. Karakaya toplantılarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ve bilim insanları arasında kurulan bilimsel ağların zamanla toksikolojinin yeterli düzeyde gelişmediği ülkelerde konunun geliştirilmesine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Ödül jürisi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde toksikoloji biliminin gelişmesine yaptığı katkıları dikkate alarak, diğer ülke dernekleri tarafından da gösterilen 6 aday arasından, Karakaya’yı “IUTOX Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ne layık gördü.Karakaya bu ödülü alan ilk toksikolog oldu.

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