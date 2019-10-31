banner314

banner325

Son Dakika

Prof. Dr. Halim Hattat: Stres erken andropoza neden olabilir

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stres durumunda insan vücudunun kortisol-adrenalin gibi hormonları salgıladığını bunun da birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hattat, stresin erkeklerdeki olumsuz...

SAĞLIK 30.10.2019, 09:58
Prof. Dr. Halim Hattat: Stres erken andropoza neden olabilir
Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, stres durumunda insan vücudunun kortisol-adrenalin gibi hormonları salgıladığını bunun da birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hattat, stresin erkeklerdeki olumsuz etkisi için de “Yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor” dedi.

Stresin insan sağlığına olumsuz etkileri tıp dünyasının en başta gelen araştırma konularından biri. Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Halim Hattat, stres altında vücudun bazı hormanları salgıladığını belirterek, "Son yıllarda testosteron kaybına bağlı cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin sayısı gittikçe artıyor. Öyle ki bazen otuzlu yaşlarda bir erkeğin vücudunda seksenli yaşlarındaki bir erkeğin testosteron seviyesini buluyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri strestir" diye konuştu. 

“ANDROPOZUN ERKEN BAŞLAMASINA NEDEN OLABİLİYOR”

Aşırı stres altında testosteron üretminin azaldığını aktaran Prof. Dr. Hattat, "Stres durumunda vücudunuzda kortisol-adrenalin gibi stres hormonları salgılanıyor. Bu hormonlar sürekli üretildiklerinde baş ağrıları, sinirlilik, öfke, konsantrasyon güçlüğü, depresyon, endişe, kas gerginliği, yeme atakları, yüksek tansiyon, mide-bağırsak sorunları, düşük bağışıklık gibi bir dizi problem gelişiyor.  Bunlara ek olarak cinsel güç de düşüyor. Stres hormonlarının seks hormonlarını düşürücü etkisi var. Üstelik beyinden testislere testosteron üretimiyle ilgili mesaj yollayan hipofiz bezi ile stres ve duyguları kontrol eden beyin bölümleri ortaklaşa çalışıyor. Bu nedenle aşırı stres durumunda hipofiz bezinden başlayan sinyaller düşüyor ve testosteron üretimi azalıyor. Yani yoğun stres altında, huzursuz, endişeli, mutsuz, depresif erkeklerde testosteron daha az üretilip andropozun daha erken başlamasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı. 

“KRONİK STRES UZUN VADEDE TEDAVİ GEREKTİRİYOR”

Bunun da erkeklerde libido kaybıyla beraber sertleşme problemleri yarattığına dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, “Boşalma sorunları, haz duyamama olmak üzere pek çok cinsel sorun ortaya çıkıyor. O gün yaşadığınız akut bir stres kısa süreliğine (birkaç günlüğüne) cinsel problem yaratırken, kronik stres uzun vadede testosteron seviyeleri azalıyor ve artık organik anlamda tedavi gerektiren bir tablo ortaya çıkıyor. Cinsel isteksizlik yaşayan veya birkaç sefer sertleşme sorunuyla karşılaşan erkeklerde performans endişesini sık görüyoruz.  Performans endişesini cinsellikte yeterli performans gösterip göstermeyeceğine dair endişe, korku olarak açıklayabiliriz. Bu endişeyi taşıyan erkekler cinsellikten ve eşlerinde uzaklaşmaya başlıyor.  Bu da ilişkide gerginliklere, tartışmalara dönüşüyor. Yani genel hayat stresine bir de seks stresi ekleniyor”  dedi.

“NE YAPACAKSINIZ?”

Prof. Dr. Halim Hattat, bu durumda genelde ‘Psikolojiktir geçer!’ şeklinde düşünüldüğünü, ancak sorun tamamen psikolojik de olsa genelde hemen geçmediğine işaret etti ve şunları söyledi:

“Strese bağlı oluşan hormonsal sorunlar bazen ancak hormon tedavileriyle çözülebiliyor.  Bu nedenle strese bağlı olarak 2-3 ayı aşkın süredir cinsel fonksiyon problemi yaşıyorsanız, bir uzmana başvurmanızı öneriyorum.  Cinsel fonksiyonlar, hormon seviyeleri, hayatınızdaki stres kaynakları, endişe veya depresyon sorunlarınızın birlikte inceleneceği görüşmeler yapılıyor.  Bunların sonucunda ise hem cinsel gücünüzü arttıracak öneriler, hem de stresle baş etmeniz için destek  veriliyor.  Bu arada uykunuzu düzenlemeniz, düzenli egzersiz yapmanız, sağlıklı beslenmeniz ve aşırı alkol-sigaradan uzak durmanız gerek.  Tek seferlik başarısızlıkta hemen panik yapmayın.  Eşinizden uzaklaşmayın ve kendinize günlük stresleri atmanıza yardımcı olacak rahat bir uyarılma süreci tanıyın.” 

Yorumlar (0)
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5