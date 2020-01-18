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Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu: Kahvaltı Dr. Mehmet Öz'ün alanı değil, konuşmasın

SAĞLIK 18.01.2020, 11:01
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Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu: Kahvaltı Dr. Mehmet Öz'ün alanı değil, konuşmasın
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, " Beslenme konusunda uzman olan diyetisyenlere kulak vermek gerekiyor. Kahvaltı Dr. Mehmet Öz'ün alanı değil, konuşmamalı.  Dr. Öz, uzmanlığını kullanarak sağlığa ve tedaviye katkı sağlayabilir" dedi.

İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, Dr. Mehmet Özün, 'kahvaltı yasaklansın' çıkışına yönelik açıklama yaptı. İnsanları beslenme konusunda korkutmamak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Elmacıoğlu, kahvaltının bilişsel ve fiziksel gelişimi desteklediğini söyleyerek, günün en önemli öğünü olduğunu da vurguladı.

"KAHVALTI ÖZ'ÜN UZMANLI ALANI DEĞİL"

Prof. Dr. Mehmet Öz'ün ABD'de iyi bir kalp-damar cerrahı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Kahvaltı Dr. Mehmet Öz'ün alanı değil, bilmediği bu konuda konuşmamalı.  Dr. Öz, hekimliğini kullanarak sağlığa ve tedaviye katkı sağlayabilir. Ancak uzmanlık alanı dışına çıkarak diyete ve alternatif tıbba yöneldi. Bunun üzerine Amerikan halkını yanlış bilgilendirdiği ve Amerikan toplumunun sağlığını tehlikeye soktuğu için yargılandı ve yüklü miktarda tazminat ödedi. Colombia Üniversitesi'ndeki işine son verildi. Bunları hatırlatmak gerekir" diye konuştu.

DİYETİSYENLERE KULAK VERİN

Toplumumuzun, gıda ve  beslenme ile ilgili bu tür açıklamalara her zaman sorgulayıcı ve dikkatli  yaklaşması konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Beslenmedeki aldatmacaların farkına varmalıyız. Artık insanları gıda korkusu ile rahatsız etmemeliyiz.  Beslenmeye yönelik bilgileri lütfen diyetisyenlerden alın. Türkiye, gıda kaynakları konusunda oldukça zengin. Ülkemizin, sütüne, meyvesine, sebzesine, toprağında yetişenlere kötülük etmeyelim" dedi.

"ÇOCUKLAR MUTLAKA KAHVALTI YAPMALIDIR"

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu aktaran Prof. Dr. Elmacıoğlu, "10-12 saatlik açlıktan sonra vücudun enerji almasını sağlayan ilk öğün kahvaltıdır. Kahvaltı yapmamak fiziksel ve zihinsel olarak sağlığımızı olumsuz etkiler. Özellikle çocukların mutlaka kahvaltı yapması gerekiyor. Vücudumuzun günlük alması gereken enerji ve besin öğelerini uzun aralıklarla bir ile iki öğünde tüketmek protein dokularının azalmasına, yağ dokusunun ise artmasına neden olur" diye konuştu.

"BEYİNE ENERJİ SAĞLAR"

Sabah uyanan birey, kahvaltı öncesi  aç olduğu için kandaki glikoz düzeyinin en düşük seviyede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Beyin enerji ihtiyacını glikozdan sağlar; çünkü enerji için bir tek glikozu kullanır. Kan şekerinin düşmesi durumunda beyin yeterli enerjiyi sağlayamaz. Kahvaltı, kan şekeri olarak bilinen glikozu sağlamak için önemli bir kaynaktır ve beyine bu yolla enerji sağlanır; kısacası beyinin süper benzini glikozdur. Kan şekerinin yeterli düzeyde olması sadece beynin çalışmasını değil ruhsal ve bilişsel gelişimi de destekler" dedi.

"AKADEMİK BAŞARIYI ARTIRIYOR"

Sağlıklı bir kahvaltının özellikle çocuklarda akademik başarıyı artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Elmacıoğlu, yaratıcılık, matematik ve çözüm  gerektiren bir çok konuda da çocukların ve gençlerin performansını yükselttiğini kanıtlandığını belirtti.

KAHVALTIDA NELER OLMALI?

Kahvaltının yumurta, peynir çeşitleri gibi protein ağırlıklı olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Türk toplumunun kahvaltısına geleneksel olarak  çayın eşlik ettiğini biliyoruz; ama içilen çayın açık olmasını ve katılan şekerin de en aza indirilmesi gerekiyor. Bal, reçel, marmelat, sınırlı tüketilmelidir. Pekmez, antioksidan kaynağıdır mutlaka yenilmelidir. Açma, börek, poğaça, kek gibi hamur işlerinden uzak durup, 1-2 dilim tam tahıllı ekmek yemeliyiz. Tere, roka gibi mevsim sebzelerini kahvaltıda bulunduralım" diye konuştu.

"GEREKSİZ YAĞ TÜKETİMİNDEN KAÇININ"

Kahvaltıda gereğinden fazla yağ tüketiminin, şişmanlık, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kroner kalp hastalıkları ve bazı kanserlerin oluşma riskini artırdığını söyleyen Prof. Dr. Elmacıoğlu, kahvaltıda gereksiz yağ tüketiminden uzak durulması uyarısında bulundu.

"ÇORBA GELENEĞİMİZİ HATIRLAYALIM"

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Anadolu'da en eski geleneklerimizden olan sabah çorba içme alışkanlığımızı unutmayalım. Hem pratik hem besleyici hem de ruhumuza iyi gelir, motivasyonumuzu artırır. Yiyecek ve içeceklerin çoğu birden fazla besin ögesi içerir ama hiçbiri hepsini tek başına yeterli olmaz, o yüzden beslenmede çeşitlilik gereklidir" şeklinde konuştu.

"MEYVE VE SEBZEYİ İHMAL ETMEYİN"

Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasında en önemli detox kaynağının sebze ve meyveler olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Meyveleri her gün abartmadan ama mutlaka 2-3 porsiyon tüketmeliyiz. Eğer yeteri miktarda tüketmiyorsak, immün sistem problemleri,  alzheimer, katarakt ve yaşa bağlı vücut fonksiyonlarında azalma görülebilir. Kahvaltıda mevsimine göre meyve ve sebze tüketmeliyiz. Çocuk ve gençler kahvaltı yaparken özellikle süt tüketimini unutmamalıdır; zira hayat boyu kemik yoğunluğunun en önemli garantisi süt ve süt ürünleridir. Ayrıca, sebze ve tam tahıllı ekmek çeşitleri de sağlıklı kahvaltının en önemli ögeleridir. Yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile  güne canlı başlayabilirsiniz. İş verimini yükseltebilirsiniz; sağlıklı düşünmeyi artırabilir, sağlıklı yaşayabilirsiniz." dedi.

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