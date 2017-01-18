Prof. Dr. Erdoğan: Hastalar sorunları bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığına ulaştırıyor

ERZURUM Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, hastalar ile yakınlarının hasta hakları biriminde çözeceği sorunları Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık ve son zamanlarda Cumhurbaşkanlığına ulaştırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Erdoğan yapılan şikayetlerle ilgili olarak, "Nene Hatun'da sıra bekliyorum, Cumhurbaşkanım buraya bir an önce müdahale edin. Ürolojide sıradayım, ayıp sorular soruyorlar, diye bir yazı gelmişti. Bunlar, yerelde çok kolay çözülebilecek bir problemin garip bir şekilde yukarıya ulaşmasıyla geliyor" dedi.

Birlik hastane başhekimleri ve yöneticilerle birlikte 2016 yılının değerlendirmesini yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, 1 Eğitim ve Araştırma, 14 devlet hastanesi, ağız ve diş sağlığı merkeziyle bölge halkına sağlık hizmeti verdiklerini söyledi. Hastanelerde 15 profesör, doçent, 384 uzman, 124 pratisyen, 24 asistan, 83 diş hekimi, 1955 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 3 bin 448 personelin görev yaptığına işaret eden Prof. Dr. Erdoğan, hasta şikayetleri ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Normalde herhangi bir hastanede hasta hakları biriminde çözebilecek bir problemi Başbakanlığa, Sağlık bakanlığına son dönemde yaygın bir şekilde Cumhurbaşkanlığına şikayet etmeler oluyor. 'Nene Hatun'da sıra bekliyorum, Cumhurbaşkanım buraya bir an önce müdahale edin.' 'Ürolojide sıradayım, ayıp sorular soruyorlar' diye bir yazı gelmişti. Ürolojide soruyu ayıp soracak ne yapacak yani? Bunlar yerelde çok kolay çözülebilecek bir problemin garip bir şekilde yukarıya ulaşmasıyla geliyor. BİMER yapılan şikayet önce Sağlık Bakanlığı'na, Bakanlık Erzurum Valiliğine, Valilik Sağlık Müdürlüğüne, Müdürlük Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine gönderiyor. Ben de ilgi hastaneye gönderiyorum. Yazıyı bir açıp bakıyoruz ki, şöyle bir talep var. Şu tarihte aldığım raporun ikinci nüshasının tarafıma verilmesini rica ederim. Elinin körü. Gel söyle biz verelim. Oraları niye rahatsız ediyorsun. Birisine niye böyle yaptığını, telefonda sordum. 'Bakayım çalışıyor mu sistem' dedi, adam. Sistem çalışıyormuş arkadaşlar."

"BENİ ROBOT DEĞİL, DOKTOR AMELİYAT ETSİN"

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde en yeni teknoloji kullanılarak hastaların tedavi edildiğine işaret eden Prof. Dr. Fazlı Erdoğan, Da Vinci robotu ile üroloji, kadın doğum, genel cerrahi, KBB branşlarında 87 hastaya 104 işlem yapıldığını belirtti. Yürüme robotu sayesinde felçli hastaların adım atmasında büyük umut olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Erdoğan, "Dışarıda vatandaşlarımız şöyle söylüyorlar. 'Beni doktorumun ameliyat etmesini istiyorum, robotun değil' diyebiliyorlar. Robotu hekim kullanarak ameliyat yapıyor" diye konuştu.

Sezaryen ve antibiyotik ilaç kullanımında ülke olarak dünya birincisi olduğumuzu hatırlatan Prof. Dr. Erdoğan, antibiyotiğin baş ve diş ağrıları ile grip tedavisinde kullanılmasına bir türlü anlam veremediğini söyledi. Hekimlerin kolaylıkla reçeteye antibiyotik yazmasını da eleştiren Prof. Dr. Erdoğan, sezaryen ve antibiyotik kullanımını önlemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Sezaryen ve antibiyotik kullanımı konusunda Prof. Dr. Erdoğan, "Şuna inanıyorum, yüzde 50 azalttığımızda bile dünya şampiyonluğumuz devam ediyor olabilir. Bu kadar kötü noktadayız" dedi. FOTOĞRAFLI