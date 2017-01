Prof. Dr. Dilbaz: Mideleri küçülünce içkiye başlıyorlar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ÜSKÜDAR Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, zayıflama ameliyatları sonrasında bağımlılıklarda artış görmeye başladıklarını belirterek, "Çünkü yemekle ruhsal açlıklarını doyururken, ameliyatla yemelerini ellerinden aldığınızda bu kez içki içmeye başlıyorlar" dedi.

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Antalya'da düzenlenen 10'uncu Madde Bağımlılığı Kongresi'nde yaptığı açıklamada, alkol ve madde bağımlılığının 10 kat arttığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'na 300 bin kişinin tedavi için başvurduğunu söyledi. Bağımlılık yapıcı maddelerin ulusal güvenlik problemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dilbaz, uyuşturucu maddelerin ölüme yol açma bakımından terörden daha fazla etkili olduğunu söyledi.

HEPATİT C 10 KAT ARTTI

Hepatit C'nin kan yoluyla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Dilbaz, damar içi madde kullanıcılarının yüzde 80'inin enjektör paylaştığını, birindeki virüsün diğerlerine daha kolay geçebildiğini kaydetti. Bu kişilerin hastalıkları eşleri ve çocuklarına da bulaştırabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Dilbaz, "2005 yılında 139 Hepatit C saptamıştık. Şimdi ise 10 kat daha fazla, yani 1390 kişide Hepatit C pozitif saptadık" dedi.

Bağımlılığın basit bir hastalık olmadığına işaret eden Prof. Dr. Dilbaz, bu hastalıkta üç önemli nokta olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, kişinin kendisini kontrol edememesiyle başlayan sürecin ardından beyindeki bazı mekanizmaların bağımlılık yapan maddeye bir aşerme durumu olduğunu, son aşamada ise beyinde aynı etkiyi oluşturmak için daha fazla kullanma ihtiyacı duyulduğunu söyledi. Prof. Dr. Dilbaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kişinin tedavi için mutlaka çok istekli olması gerekmiyor, çünkü niyetlendiğinden daha fazla kullanıyorsa maddeyi, niyetlendiğinden daha az bir biçimde tedavi başvurusu olabilir. Niyeti çok olmasa da biz tedavi edelim istiyoruz. Hastaların çok istekli olmasını beklemiyoruz. Hastalık zaten niyetli ve istekli olmalarını engelliyor."

Madde bağımlığının yanında bir de davranış bağımlılığı olduğunu belirten Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, kumar, seks ve yeme bağımlılıklarının bunlardan bazıları olduğunu söyledi. Prof. Dr. Dilbaz, şöyle devam etti:

"Kumar oynamak için eskiden siz bir yere giderdiniz, şimdi kumar oynanacak yerler sizin ayağına geliyor. Bunun için akıllı telefonunuzun olması yeterli. Ciddi anlamda kumar bağımlısı hasta tedavi için bize gelmeye başladı. Bu bağımlıların çoğu genç hastalar. Zayıflama ameliyatları sonrasında yeme bağımlıları görmeye başladık. Çünkü yemekle ruhsal açlıklarını doyururken ameliyatla yemelerini ellerinden aldığınızda bu kez içki içmeye başlıyorlar. Bunun arkasında alkol kullanımı artan hastalar görmeye başladık."

PARTNER SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR

Seks bağımlılığına da dikkati çeken Prof. Dr. Dilbaz, Michael Douglas, Tiger Woods gibi isimlerin de seks bağımlılığı konusunda tedavi gördüklerini söyledi. Kumar gibi bu kişilerin de kendisini durduramadığını ve aşırı derecede cinsel ilişki isteği duyduklarını, farklı partnerlerle birlikte olduklarını kaydeden Prof. Dr. Dilbaz, "Burada önemli nokta niyetlendiğinden daha fazla birlikte olma isteği ve sonuçta bu isteği durduramama. Gittikçe partner sayısını artırma görüyoruz. Her türlü zararı bilmesine rağmen bu bağımlılığı artıyor. Bu bağımlılıkta evliliğiniz zarar görüyor, toplumsal saygınlığınız azalıyor, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma olasılığınız artıyor" diye konuştu.



