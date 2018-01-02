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Prof. Dr. Çiftçi: Akıllı telefonlar uyku düzenini olumsuz etkiliyor

BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların ekranlarının güneş...

Prof. Dr. Çiftçi: Akıllı telefonlar uyku düzenini olumsuz etkiliyor
BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi.
Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların ekranlarının güneş ışığına benzer mavi bir ışık yaydığını ve ekrana bakanların gözlerinden giren mavi ışığın, beynin uyku hormonu melatonini salgılamasını engellediğini söyledi. Prof. Dr. Çiftçi, melatonin hormonunun, uyku ve uyanıklık ritmini düzenleyen bir hormon olduğunu belirterek, "Aydınlıkta uyanık kalmamızı, karanlık olunca da uyumamızı sağlıyor. Akıllı telefon ekranlarından gelen bu mavi ışık, beyinde sanki güneş ışığı gibi algılanıyor ve melatonin hormonu salgılanmıyor. Dolayısıyla da akıllı telefonlara çok bakanların uykuları gelmiyor. Normal ritme göre uyuma saatleri 1-2 saat, bazen daha fazla öteleniyor. Akıllı telefonun yanı sıra bilgisayar ekranları ve tablet gibi, bunların hepsini akıllı telefon grubunun içerisine koymak gerekir, akıllı telefonları planladığımız uyku saatinden 2 saat kadar önce bırakmak ve hayatımızdan çıkarmakta fayda var" dedi.
'ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI ENGELLİYOR'
Akıllı telefon ve tabletleri, daha çok gençlerin kullandığına ve güne yorgun başladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Çiftçi, "Uyku saatlerinde akıllı telefon gibi cihazları kullanan gençlerimiz az uyudukları için güne yorgun ve dinlenmemiş olarak başlıyor. Öğrenciler daha verimsiz okul dönemi yaşıyorlar ve dersleri daha başarılı bir şekilde takip etmediklerini gözlemliyoruz" diye konuştu.
'UYKU SÜRESİ KISALIYOR'
Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Çiftçi, şunları kaydetti:
"Günün her anında, sadece uyurken ayrı kaldığımız akıllı telefonların birçok işimizi kolaylaştırdığı kabul edilse de bu telefonların ekranındaki mavi ışık kişiyi olumsuz etkiliyor. Akıllı telefon, tablet veya laptop'ların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. Bu ekranlar geceleri ise sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor. Ekrandaki mavi ışık, beynin, uyku hormonu melatonini salgılamasını engelleyerek kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol açarak çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir."

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