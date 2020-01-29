banner314

banner325

Son Dakika

Prof. Dr. Çağrı Büke, Corona virüsünü tüm detayları ile anlattı

SAĞLIK 29.01.2020, 14:26
Prof. Dr. Çağrı Büke, Corona virüsünü tüm detayları ile anlattı

İSTANBUL, ()-Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan yeni Corona virüs tüm dünyanın alarma geçmesine yol açarken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke; hastalığın henüz etkili herhangi bir ilacının ve aşısının olmadığını belirterek virüsü tüm yönleri ile anlattı. 

Uzmanlar, 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni Corona virüsünün, öksürük, boğaz ağrısı yanı sıra, yüksek ateş, kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, bitkinlik ve solunum yetmezliği yakınmaları ile kendisini gösterdiğini belirtiyor.  Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke de hastalığın bilinmeyen yönlerini anlattı. Corona virüslerin (CoV), soğuk algınlığı ve geçmiş yıllarda ortaya çıkan Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ile Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke, bu tür Corona virüslerin alt solunum yollarına ilerleyerek zatürre yani pnömoni ile seyrettiğini söyledi.

BELİRTİLERİ NELER?

Prof. Dr. Çağrı Büke, “Corona virüsler deve, yarasa, kedi ve yılan gibi çok çeşitli hayvan türlerinde de bulunabilen virüslerdir” dedi ve ekledi: Hayvanlardan insanlara bulaşabilir ve insanlar arasında da bulaşma devam eder. Bunun örnekleri MERS CoV ve SARS CoV’lerde görüldü. Tıpkı mevsimsel grip gibi kuluçka süresi 5-14 gün olan virüsün belirtileri, ateş, titreme, öksürük, solunum güçlüğü baş, boğaz, kas ağrısı, şeklinde görülebiliyor.”

“HENÜZ İLAÇ TEDAVİSİ YOK”

29 Ocak itibarı ile hastalığın görüldüğü kişi sayısının 6 bine ve hayatını kaybeden kişi sayısının da 136’ya ulaştığını bildiren Prof. Dr. Çağrı Büke hasta sayısının artışta olduğunu ancak yaşamını kaybeden kişi sayısının mevsimsel gribe bağlı yaşamına kaybedenlere göre daha az olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çağrı Büke, şu ana kadar Türkiye’de  yeni Corona virus ile enfekte olmuş olguya rastlanmadığını da dile getirdi.

Hastalığın henüz herhangi bir antiviral ilaç tedavisi bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke,“Dünya nüfusunun çok büyük bir kesiminde solunum yolu enfeksiyonları şeklinde, hafif olarak atlatılabiliyor. Burada asıl önemli olan nokta grip için de corona virüsleri enfeksiyonları için de dikkat edilmesi gerekenlere uymaktır. Yatak istirahati, dengeli beslenme, bol sıvı tüketimi çok önemlidir. Vücudun bağışıklık sistemini artıracak bir takım faktörler var. Örneğin B6, B12, D vitamini, Selenyum gibi vitamin ve mineraller vücutta eksikse alınması çok önemlidir. C vitamininin ise sonbahar aylarından itibaren gıdalardan alınması bu tür hastalıklar görüldüğünde semptomların süresini kısaltmada etkisi vardır. Yoksa hastalık olduğunca C vitamini almanın ne semptomlar üzerinde ne de şiddetini azaltmada çok etkisi yoktur” dedi.

“RİSK GRUBU DIŞINDA ATEŞİ DÜŞÜRMEK HASTALIĞI UZATIR”

Prof. Dr. Çağrı Büke, risk grubu olarak ifade edilen çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik kalp, kronik akciğer ya da nörolojik hastalığı olanlarda yüksek ateşin mutlaka düşürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.  Viral enfeksiyonlarda risk grupları söz konusu değilse ateşi düşürmenin aslında o hastalığı uzattığının altını çizen Prof. Dr. Çağrı Büke, “Ateşin, şiddetli baş, kas ve eklem ağrısına yol açtığını ama hasta bu ağrılara dayanabiliyorsa böyle durumlarda hastalık süresinin bir-iki gün kısalabileceğini de ifade ediyor” diye konuştu.

“TERMAL KAMERALAR ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL”

Corona virüsü nedeniyle, Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda Çin’den gelen yolcuları termal kamera ile tarayarak vücut ısısı 38 ℃ üstündeki kişilerin takibe alınmasının önemli ama yeterli olmadığını işaret eden Prof. Dr. Çağrı Büke, şunları söyledi: “Kişi eğer hastaysa ve bir başka ülkeye giriş yapmak istiyorsa 2 saat önceden ateş düşürücü içerek rahatlıkla termal kameradan fark edilmeden ülkeye giriş yapabilir. Bundan dolayı termal kamera tek başına yeterli olmayabiliyor. Dolaysıyla kişinin özellikle son 14 gün içerisinde özellikle Çin’e seyahat edip etmediği bilgisi ve böyle bir durum varsa muayeneden geçirilmesi kontrolü artırmak açısından önemli ve gereklidir diyor.”

“KORUNMAK İÇİN; MASKE TAKIN VE EL SIKMAYIN”

Corona virüsler için özel bir korunma önlemi bulunmadığını aktaran Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, “Burada genel korunma önlemlerinin mevsimsel gripteki korunma önlemleri ile benzer olduğunu ve özellikle risk grubu olarak görülen yaşlıların ve kronik hastalığı olanlar kalabalık ve kapalı ortamlara girmekten kaçınmaları gerekiyor. Kişi çalışıyorsa, kalabalık ortamlara girmesi zorunluysa maske takmalı. El temizliği de büyük önem taşıyor. Elleri gün içinde sık yıkaması, ağza ve buruna değdirilmemesi gerekiyor. Dengeli beslenmek ve hazır gıdalardan uzak durmak da önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
14°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 29 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:00
Akşam 18:24
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3