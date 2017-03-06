Prof. Dr. Çağlar: Kalp nedenli ölümler, meme kanserine bağlı ölümlerden 10 misli fazla

Adem YAZICI/ANKARA, () - TÜRKİYE'de her yıl yaklaşık 250 binin üzerinde kişiye kalp damar hastalığı tanısı konulduğu, bunların 150 bininden fazlasının hayatını kaybettiği belirtildi.

Türkiye'de her yıl ani kalp krizine bağlı yaklaşık 100 bin ölüm olduğu, bu rakamın çoğu Avrupa ülkesindeki rakamlardan fazla olduğu kaydedildi. Kalp-damar hastalıklarının kadınlar için de bir numaralı ölüm nedeni olduğuna ve kalp nedeniyle ölümlerin, meme kanserine bağlı ölümlerden 10 misli daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Ankara'daki Düzen Çayyolu Polikliniği'nde, Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Nail Çağlar, ilki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olmak üzere 'Kalbini Dinlemeye Ne Dersin?' başlıklı kalp sağlığı bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, kalp sağlığı konusunda uyarıcı bilgiler de verecek olan Çağlar, kalp-damar hastalıklarının erken tanısının önemini ve önlenebilir olduğunu, Türkiye'de hastalık ölümlerinin de başında geldiğini vurguladı. Çağlar, "Düşünün ki her gün yaklaşık 100 bin kez sizin için çalışan kalbiniz var. Siz de kalbinizin değerini bilmelisiniz, ona ve vücudunuza yatırım yapmalısınız. Bunun için öncelikle risk faktörleriniz olan sigara, şişmanlık, yüksek kan yağlarınız, hipertansiyon, diyabet gibi kontrol altına alınız. Her gün düzenli yürüyünüz" uyarısında bulundu.

KALP-DAMAR HASTALIĞINDAN HER YIL 150 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Prof. Dr. Nail Çağlar, kalp-damar hastalıklarının erken tanısının önemini ve önlenebilir olduğunu, Türkiye'de hastalık ölümlerinin başında geldiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Kalp-damar hastalıklarının kadınlar için de bir numaralı ölüm nedeni olduğunun altını çizen Çağlar, "Kardiovasküler hastalıklar (kalp damar hastalıkları) dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin ilk sırasındadır. Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 binin üzerinde kişiye kalp damar hastalığı tanısı konulmakta, bunların 150 bininden fazlası hayatını kaybetmektedir. Türkiye'de her yıl ani kalp krizine bağlı yaklaşık 100 bin ölüm olmaktadır. Bu rakam çoğu Avrupa ülkesindeki rakamlardan fazladır. Kalp-damar hastalıkları kadınlar için de bir numaralı ölüm nedeni olmaktadır. Kalp nedenli ölümler meme kanserine bağlı ölümlerden 10 misli daha fazladır." dedi.

Bazı kalp-damar hastalığı risk nedenlerinin, özellikle kadınlarda daha sık görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Çağlar, şu bilgileri verdi:

"Gebelikte; diyabet veya hipertansiyon riski olabilir. Kadınlarda şişmanlık (obezite) ve sigara kullanımı fazladır. Sigara ve doğum kontrol haplarının birlikte kullanımı kadınlarda stroke (beyin felci) riskini arttırır. Meme kanseri ve ilaç tedavisi kalp hastalığı riskini yükseltir. Menopoz ile östrojen hormonundaki değişikliklerde kalp-damar hastalıkları için risk demektir. Kadınlarda kalp kasını besleyen küçük damarların hastalığı daha sıktır. Kadınlarda 'kırık kalp sendromu' (Takotsubo Sendromu) daha fazla olmaktadır. Kadınlarda, kalp-damar hastalıkları tanısı için yapılan testlerde (EKG, Efor Testi, Kalp Kası Sintigrafisi gibi) yanıltıcı sonuçlar daha fazla olmaktadır."

FOTOĞRAFLI