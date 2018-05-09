Prof. Dr. Atmaca, WHO'nun tanı kılavuzu için çalışmasını tamamladı

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Atmaca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), dünya tıbbının 30 yıl boyunca kullanacağı tanı kılavuzu için hazırladığı 'Takıntı ve ilişkili bozuklukların tanı ölçütleri' çalışmasını tamamladı.

WHO'nun dünya tıbbının 30 yıl boyunca kullanacağı hastalıkların uluslararası sınıflandırılması tanı kılavuzu için dünya genelinde her bir tanı için belirlediği 10 bilim insanından biri, Prof. Dr. Murad Atmaca odu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atmaca, Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD-11) tanı kılavuzu için 'Takıntı ve ilişkili bozuklukların tanı ölçütleri' çalışmasını tamamladı.

Tanı ölçütlerini belirlemek için 4 yıldır çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Prof. Dr. Atmaca, "En son kılavuz, ICD- 10 ismi ile 1990 yılında çıkmış. Şimdi yeni bir tanı kılavuzu ICD-11 çıkıyor. ICD-12 ise 2050 yılında çıkacak. Bu ayın sonunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanacak olan tanı kılavuzu içerisindeki çalışmalarda bulundum. 'Obsessive-Compulsiv’ bozukluk dediğimiz, takıntı bozukluğu ve ilişkili bozukluklar temel tanı grubunun tanı kriterlerini belirledik. Bu tanı kılavuzu 30 yıl boyunca kullanılacak. Tanı ölçütlerini belirledik. Bazı tanıların ölçütlerini değiştirdik. Yeni tanılar ekledik. Mesela alışveriş hastalığı yeterli kanıt oluşmadığı için tanı gurubu haline gelmeyecek. Bu kılavuzda alışveriş hastalığı yer almayacak. İnternet bağımlılığı da yeterli kanıt oluşmadığı için yeni bir tanı olmadı. Kılavuzun 30 yılda bir güncellenmesinin nedeni, kültürel faktörler, dünyanın gelişimi, insanların birbirinden etkilenmesi ve teknolojini değişimidir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü de teşhislerde yenilenme ihtiyacı hissediyor" diye konuştu.

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