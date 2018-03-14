Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
Diyanet ve ilahiyatlar harekete geçiyor
PİYASA - ABD gelişmeleri sonrasında euro 4.80 lirayı aştı
Euro 4.80 lirayı aşarak tarihi...
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın çatısına çıktı
Şişli'de Kadir İnanır için inşaatın...
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183 öğrenci zehirlendi
Karacasu'da taşımalı eğitim gören 183...

Prof. Dr. Aşıcıoğlu: Bağımlılıkla mücadelede bir kuruma ihtiyaç var

İSTANBUL Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, koordinasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş...

Prof. Dr. Aşıcıoğlu: Bağımlılıkla mücadelede bir kuruma ihtiyaç var
İSTANBUL Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, koordinasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç var” dedi.
Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı. Uyuşturucu ile mücadelede ortak bir dil oluşturulmasının önemine değinen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.  Faruk Aşıcıoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele için şu önerileri dile getirdi:
“Koordinasyonu, kooperasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç var. Uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurulduğunda, zaman zaman bazı doktorlar hastaya ilişkin semptomları yazmakla birlikte, buna neyin neden olduğu konusunda tanıyı belirtmek konusunda çekiniyorlar. Bu gibi durumlarda, rahatsızlığı bulunan kişinin hastaneye gelme nedeninin raporlanması gerekiyor. Uyuşturucu kullanan sürücülerin trafikte tespitinin yapılması için bu kapsamda yurt genelinde, uyuşturucu tespiti için kullanılan paravanlar yapılabilir. Trafikte uyuşturucu tespiti istenildiği gibi yapılmıyor. Bu gereği gibi yapıldığında, gençlerin uyuşturucu kullanımının engellenmesi anlamında önemli bir caydırıcı faktör olacak . Atıksulardan uyuşturucu madde tespitine ilişkin tespit testlerinin 3 ayrı uzman yapıyor. Düşük bir maliyetle ülke genelinde, iller bazında bu tür bir testin yapılabileceğini ve bir harita çıkarılabilir. Elde edilecek veriler madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kullanılabilir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314