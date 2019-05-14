Prof. Dr. Akdemir: Dirençli epilepsi ameliyatla tedavi edilebilir

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, epilepsi hastalığının yüzde 75'inin ilaçlarla tedavi edilebildiği belirtti. Yüzde 25'lik hasta grubunun ise epilepsi ilaçlarına cevap vermediğini ifade eden Akdemir, "Hastalarda dirençli epilepsi oluşur ve bu kişiler ameliyatla tedavi edilebilir" dedi.

Epilepsi hastalığının beyindeki sinir hücreleri arasındaki bozukluk sonrası meydana gelen anormal elektriksel yayılım olduğunu belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Hidayet Akdemir, epilepsi tedavisinde ilaca cevap alamayan hastalara ameliyat önerdiklerini söyledi. Epilepsilerin değişik tipleri olduğunu belirten Prof. Dr. Hidayet Akdemir, "Teşhiste epilepsi tipinin tanımlanması önemli. Epilepsi çocuklarda ve erişkinlerde ayrı ayrı değerlendirilmelidir” diye konuştu.

"CERRAHİ UMUT IŞIĞI OLDU"

Çocukluk döneminde başlayan hastalığın ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Hidayet Akdemir, “Tüm epilepsilerin yüzde 75-80'ini yüksek oranda epilepsi önleyici ilaçlarla tedavi ederken, geriye kalanların yüzde 20-25 oranında epilepsilerin ilaçlara rağmen nöbetleri önlenemez ve dirençli epilepsi haline gelir. Dirençli epilepsiler uzun yıllardır epilepsilerle ilgilenen doktorları pek çok araştırma ve çalışma yapmalarına yöneltmiştir. Böylece araştırmalar sonrası bu zor ve komplike durumdaki epilepsi hastalarına alternatif tedavi seçenekleri (epilepsi cerrahisi) umut ışığı olmuştur. Epilepsili hastalarda yapılan beyin ameliyatlarıyla başarılı sonuçlar alınmaya başlanılmıştır” ifadelerini kullandı.

"AMELİYAT ÖNCESİ TESTLER YAPILIR"

Epilepsi cerrahisinde bir karar verme sürecinin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akdemir şu uyarılarda bulundu:

"Öncelikle dirençli epilepsi hastaları için tecrübeli epilepsi ve cerrahisi merkezleri kuruldu. Bu ekiplerin birlikte çalışma sonrası hangi tip epilepsilerin ilaçla, hangilerinin ise ameliyatla tespit edileceği tespit edilmektedir. Deneyimli epilepsi tıbbı ekiplerin çalışmaları sonrası epilepsi nöbeti ilaca cevapsız olduğuna karar verildikten sonra uygun tarama testleri yapılmaktadır. Yapılan tıbbi testler sonrası ve klinik muayenelerle birlikte beyin ameliyatına karar verilmektedir. Ayrıca epilepsi cerrahisinden önce epilepsiyi taklit eden hastalıklar (psikojen, vitamin eksikleri, kas hastalıkları) ameliyat öncesi dönemde tanımlanmalıdır. Beyin mikrocerrahi ameliyatı ile beyindeki elektriksel aktivite ortadan kaldırılırsa hastalarda epilepsilerin yüzde 70 ila 80‘inde nöbetler başarıyla önlenebilmektedir."

EPİLEPSİ CERRAHİSİ ALTERNATİF BİR TEDAVİ SEÇENEĞİDİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, epilepsinin multidisipliner bir ekip yapısıyla tedavi edilebildiğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Sonuç olarak ilaçlara dirençli epilepsi cerrahisi özellikle üstün teknolojisi olan gelişmiş hastanelerde ve deneyimli özellikle epilepsi tecrübesi olan hekimlerce yapılan beyin mikrocerrahi ameliyatlarda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Dünyada ve ülkemizde epilepsi cerrahisi ameliyatların sayısı arttıkça hem ülkelerin hem de hasta yakınlarının bütçesine çok önemli olumlu katkılar sağlamaktadır. Epilepsi cerrahisi hem hastanın yaşadığı dramları hem de yakınlarının yaşadığı üzücü olayları azaltabilmek için alternatif bir tedavi seçeneğidir. Epilepsi cerrahisi multidisipliner ekip çalışmasıdır. En önemlisiyse bu zor ve komplike hastalık tedavi edilebilir."