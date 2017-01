Prof. Bölükbaşı: Acı biber, en iyi ve ucuz ilaç olmaya aday

OKAN Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, bilinen tarihi M.Ö. 7000'lere kadar uzanan biberin yapılan araştırmalara göre dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya aday olduğunu söyledi. Biberin içerisindeki Capsaicin’in beynin endorfin salgılamasına yol açtığını belirten Prof. Dr. Bölükbaşı, "Bunlar doğal ağrı kesicilerdir ve vücutta mutluluk, iyilik halinin oluşmasını sağlar. Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin, vücutta ağrı kesici etki yapar" dedi.

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, sürülerek uygulanan acı biber özünün, romatizmal eklem hastalıklarına bağlı artrit, fantom ağrıları, tendonit, miyalji ve zonada kullanıldığını da belirtti. Prof. Dr. Bölükbaşı, "Yine acı biber özü ile yapılan ağız yıkama solüsyonları ve burun spreyleri diş ağrısı, bronşit, astım ve migren için reçete edilmektedir. Burun spreyleri kronik burun akıntılarını durdurur hapşırma ve konjesyonu azaltır. Acı biber, sindirime yardım eder, iştah açıcıdır ayrıca kanda şeker ve kolesterolü azaltır ve kanın pıhtılaşmasını engeller, kanı inceltir" diye konuştu.

Acının, şeker hastalığında görülen ayak yanmalarında çok yararlı olduğunu iddia eden Prof. Dr. Bölükbaşı, "Akşamları az miktarda yanan yerlere sürüldüğünde ilk üç gün içinde önce yanmayı artırıyor gibi görülse de, uygulamaya devam edildiğinde yanmayı geçirir ve ferahlık sağlar. Sedef hastalığında merhem şeklinde uygulama çok yararlıdır. İçerisinde bulunan C vitamini ve beta karoten maddeleri sayesinde acı biber vücuda direnç sağlar ve dayanıklılığı artırır. Bu sayede gribe karşı vücudu bir kalkan gibi koruma altına alır. Yapılan araştırmalar sonucunda acı biberin trigliseritlerin düşmesinde önemli rol oynadığı görülmüştür. Tüm bu özellikleri ile acı biber, dünyanın en iyi ve ucuz ilacı olmaya adaydır" dedi.

ACI BİBER FELCE KARŞI KORUYUCU

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, acı biberin içerisinde bulunan beta karoten, antioksidan ve C vitamini sayesinde vücudu kanser ve kalp krizine karşı da koruma altına aldığının yapılan araştırmalar ile ortaya konulduğunu belirtti. Bölükbaşı, "Acı biber yenildiğinde vücutta dolaşımı hızlandırır. Bu sayede felç riskine karşı da koruma sağlar. Acı biberin midede mikropları öldürme özelliği vardır. Ülser gibi mide rahatsızlıklarına sebep olan mikropları öldürmek için acı biber tüketebilirsiniz. İştah açıcı özelliği herkes tarafından bilinmektedir. Bu dezavantaj gibi görünse de, acı biberin metabolizma hızlandırma ve kabızlığı önleme etkisi daha fazladır. Bu sayede zayıflatıcı özelliği vardır. Ayrıca vücuttaki yağı yakma özelliği de bulunur. Lifli bir yapıya sahiptir. Gün içinde 1 tane yiyeceğiniz acı biber kabızlık sorununu önler" diye konuştu.

FAZLASI ZARAR

Acı biber tüketilirken dikkat edilmesi gereken hususlara da vurgu yapan Pro. Dr. Bölükbaşı, "Acı biber görüldüğü gibi birçok faydası bulunan bir besindir. Fakat her besin gibi aşırı tüketiminde bazı dezavantajları ortaya çıkmaktadır. Aşırı tüketildiğinde hemoroid ve ülser gibi hastalıkları tetiklemektedir. Acı biber esansından yapılan krem gibi ürünler de mutlaka hekim önerisi alınıp, kullanılmalıdır. Sınırlı ve düzenli şekilde kullanarak, siz de vücudunuzda mucizeler yaratmasına izin verebilirsiniz" dedi.

DAHA SARI YUMURTA İÇİN DE ACI BİBER

Hem tavukları daha sağlıklı göstermek, hem de yumurtaların köy yumurtası görünümünü alması için de acı biber kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Bölükbaşı, "Tavuk sanayiinde kırmızı biber tozu yemek karıştırılarak tavuklara yediriliyor. Bu yemle beslenen piliçler sağlıklılık işareti olan daha koyu portakal renkli bacaklara ve ibiğe sahip oluyor. Ayrıca yumurtaları da doğal köy yumurtasına benziyor. Güney Asya’da doğal tarım yapan çiftçiler sinek ve böceklerle mücadele için acı biber aerosolleri ile tarlalarını ilaçlıyor" dedi.

GÜNEYDOĞU'DA BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILMALI

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, 25 yıl önce görev yaptığı Mardin’de farklı beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki yararlı etkilerini gözlemlediğini belirterek, "Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimiz ile doğu Akdeniz bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın acı biberi sofralarından eksik etmedikleri biliniyor. Geçmişte bu konuda sınırlı sayıda da olsa incelemeler yapıldığını biliyoruz. Bölgedeki üniversiteler yapacakları bilimsel çalışmalarla başta mide ve bağırsak hastalıkları olmak üzere diğer bölgelerle mukayeseli bir sonuç ortaya koyabilirler. Acı biber kullanan insanları daha sağlıklı olduğuna dair verilerin ortaya çıkacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.



