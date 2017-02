Prof. Akbay: Sigara, önlenir ölüm nedeninin başında geliyor

DÜNYA Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne neden olan sigaranın, önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geldiği belirtildi. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle WHO verilerine...

09 Şubat 2017 Perşembe 12:41