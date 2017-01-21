Prof. Akbay: Palm yağı karalamaları çevreci lobinin işi

Adem YAZICI/ANKARA, () - ANKARA Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, Türkiye'de satılan yüzlerce üründe bulunan palm yağının, diğer katı yağlardan daha tehlikeli olmadığını öne sürdü. Akbay, "Palm yağı karalamaları çevreci lobinin işi" dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı olmadığını; ancak çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

Prof. Akbay, son günlerde gündeme gelen palm yağının sağlığa etkileri konusunda başlatılan tartışmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Akbay, "Palm yağı, trans yağlar içeren sofralık margarinler ve hayvansal katı yağlara oranla daha az doymuş yağ asidi içeriyor ve bunlardan daha sağlıklı. LDL kolesterole etkisi bakımından diğer sıvı yapılardan daha kötü, ancak tüm diğer katı yağlardan daha iyi" diye konuştu.

Palm yağının, ayçiçek yağından daha riskli olmadığını öne süren Prof. Akbay, şu açıklamalarda bulundu:

"Palm yağına yönelik, kalp sağlığına dair atıflar, doymuş yağ oranının, diğer sıvı yağlardan yüksek olmasından sebepleniyor. Ancak, Palm yağı, yine de trans yağlar içeren sofralık margarinler ve hayvansal katı yağlara oranla daha az doymuş yağ asidi içeriyor ve bunlardan daha sağlıklı. LDL kolesterole etkisi bakımından, diğer sıvı yağlardan daha kötü, ancak tüm diğer katı yağlardan daha iyi. Kızartma, patates kızartması ve kanser ilişkisine gelince, burada konu, kızartma ile gliserol'ün yıkımından kaynaklanan 'Akrolein' adındaki kanserojen maddeye dayanıyor. Ancak, yapılan araştırmalar, kızartma sırasında, Ayçiçek yağından açığa çıkan akrolein oranının, Palm yağından daha yüksek olduğunu belirlemiş. Yani kızartma için kullanılan Ayçiçek yağı, Palm yağından daha kanserojen. Türkiye'de piyasada satılan yüzlerce üründe mevcut bulunan Palm yağının, diğer yağlardan daha tehlikeli değil. Palm yağı karalamaları çevreci lobinin işi"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da bir süre önce Dünya Sağlık Örgütü açısından palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı olmadığını; ancak bakanlığın bu konudaki çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

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