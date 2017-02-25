Prof. Akbay: İlaçta aslolan küresel rekabet ve serbest ticaret

HÜKÜMETİN 2 milyar 400 milyon TL'lik ithal ilaç pazarında yerli üretim ürünler lehine, 54 ithal ilacın geri ödeme listesinden çıkarması, 'ekonomik korumacılık' denemesi olarak tanımlandı. Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, 'Aslolan küresel rekabet ve serbest ticaret olmalıdır' dedi.

Serbest ticaretin, kimi zaman herkes için eşit fırsat getirmeyebileceğini belirten Prof. Akbay, buna rağmen, hayal dünyasının sınırlı olmadığı, işgücü, sermaye ve kaynak dağılımında verimsizliği önleyen, kalitesiz mallara yüksek fiyat ödeme zorlamasını ortadan kaldıran en geçerli yöntem olduğunu söyledi. Akbay, "İlaçta yabancıların kota dışı bırakılması uygulamalarını, ekstra tarifeler, yönetsel engeller, korumacı bürokratik düzenlemeler, anti-damping yasaları, korumacı diğer teşvikler ve patent sınırlamalarıyla, kur ayarları izleyebilecektir. Ayrıca yeterli yetişmiş eleman ve know-how bulamayacak endüstriyel yatırımların, ithalatının engellenmesinin, yaşamsal ilaçlara erişimi zorlaştırabilecek, fiyatları yükseltecektir" dedi.

Prof. Akbay, "ister Trump ABD'sinde, ister Rusya, ister Çin, ister AB'nin Macaristan'ında, ilaç ve sağlıkta korumacı kapalı ekonomik sistemler kimseye yarar getirmeyecektir. Küresel serbest ticaret kurallarının esas alınması gerekir" dedi.

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