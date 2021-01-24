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Prematüre bebeklere nefes aldıran cihaz

Dünya genelinde bebeklerin %10’u prematüre doğmaktadır. Dräger’in prematüre bebeklerin özel bakıma ihtiyaç duymalarından hareketle geliştirdiği ventilasyon cihazı Babylog, hassas akciğerleri ve gelişmekte olan beyni koruyarak ventilasyon işlemini gerçekleştiriyor.

SAĞLIK 24.01.2021, 00:39 Murat Aydın
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Prematüre bebeklere nefes aldıran cihaz

Dräger, akciğer koruyucu ve yüksek performanslı ventilatör ailesine bir yenisini ekledi; “Yeni Babylog”. Yenidoğan ventilasyon cihazları yönlendirmelerle kullanıcı rehberliği sağlıyor; bilgi netliği ve kullanım rahatlığıyla hasta bakımını daha güvenli hale getiriyor.

130 yılı aşkın bir süredir yaşamı destekleyen her yerde hizmet veren Dräger, “Yaşam için Teknoloji” sloganıyla sunduğu yenilikçi çözümlerle yaşamı koruyan, destekleyen ve kurtaran ürünler üretmeye devam ediyor.

Dünya genelinde bebeklerin %10’u prematüre doğmaktadır. Dräger’in prematüre bebeklerin özel bakıma ihtiyaç duymalarından hareketle geliştirdiği ventilasyon cihazı Babylog, hassas akciğerleri ve gelişmekte olan beyni koruyarak ventilasyon işlemini gerçekleştiriyor. Dräger’in kullandığı tedavi araçları, akciğer hasarı, hemodinamik ve nörolojik bozulmaları önlemek için doğru akciğer ve beyin koruyucu ventilasyon stratejisi uygulanmasına destek olur. Döngüsü boyunca, akciğer ve beyin koruyucu modları destekler ve gelişimsel bakım odaklı bir hastaneye kolayca entegre edilebilir. 

Hacim garantili ventilasyonla bebekler daha güvende

Basınç limitli ventilasyonun ve hacim kontrollü ventilasyonun avantajlarını birleştirmek üzere tasarlanan Babylog, hacim garantilidir. Klinik kanıtlar, hacim garantili ventilasyon ile ventile edilen bebeklerin akciğer hasarı ve kronik hastalıklar olmadan yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu avantajlar ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde  maliyet avantajı da sağlayabilir. Hacim hedefli ventilasyon, basınç limitli ventilasyona kıyasla mekanik ventilasyon süresinde 2,36 güne varan kısalma sağlar. 

Sezgisel menü sayesinde minimum kullanıcı hatası

IF 2020 Tasarım Ödülü’nü alan Babylog, yeni kullanıcı arayüzü, tasarımı ve klinik verilerinize sezgisel menüsü sayesinde en stresli durumlar bile hızlı ve güvenli erişim sağlar. Tuşların boyutları, ekran parlaklığı, ekranda kullanılan renk yoğunluğu ve 360 derece alarm lambası kullanımı kolaylaştırır. 

Hasta verilerinin USB aracılığıyla kaydedilebildiği Babylog, kullanıcıya adım adım rehberlik eder. Yüksek Frekanslı Ventilasyon veya non-invaziv ventilasyon sırasında düşük çalışma gürültüsü seviyeleri bulunur. Hijyenin öneminin arttığı hastane ortamında, dokunmatik cam ekranın ve diğer düz yüzeylerin kolay temizliği sayesinde etkin enfeksiyon önleme olanağı sunar. 

Hasta taşıma kolaylığı

Bebekler hassas akciğer ve beyinlere sahip oldukları için hastane içi ulaşım büyük risk taşıyabilir. Özellikle prematüre bebeklerde sıcaklık, nem ve ventilasyonun sabit kalmaması riskli sonuçlara sebep olabilir. Yeni Babylog ile hasta transferi yapılırken ventilatör değişimine gerek yoktur. Cihaz, hastane içi transport işleminde gaz ve harici güç kaynağı ünitelerinden bağımsız olarak çalıştırabilir. Hastayı kuvözde veya yatakta güvenle taşımak için yatak bağlantısı kullanılabilir.

Bebeği ventilasyondan ani ayırma, kronik akciğer hastalıklarına sebep olabilir. SmartCare moduyla Babylog, zorunlu dakika ventilasyonunu tamamladıktan sonra güvenle bebeği ventilatörden ayırır. 

#Prematüre bebek #Dräger #Babylog #ventilasyon #akciğer
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