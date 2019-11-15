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Prematüre bebekler için ödül gecesi
YENİDOĞAN yoğun bakım ünitesi konusunda uluslararası alanda çalışmalar yapan ve hemşirelere eğitimler veren NICU Academy, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle ödül töreni düzenliyor. NICU Academy, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü...
SAĞLIK 15.11.2019, 15:50
YENİDOĞAN yoğun bakım ünitesi konusunda uluslararası alanda çalışmalar yapan ve hemşirelere eğitimler veren NICU Academy, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle ödül töreni düzenliyor.
NICU Academy, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreni' düzenleyecek.'Yılın Savaşçı Bebekleri', 'Yılın Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği', 'Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Doktor ve Hemşiresi Onur Ödülü' gibi alanlarda ödüllerin dağıtılacağı geceye, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile sanatçılar Süheyl ve Behzat Uygur, Bennu Gerede, Altan Gördüm gibi isimler ve kendisi de prematüre doğan savunma oyuncusu Ege Arar katılacak.
Tuna Kiremitçi, Elis Dubaz ve Ahmet Özden'in sahne alacağı gecede, prematüre doğum konusunda farkındalık sağlamak için yeni doğan yoğun bakım ünitesi doktor ve hemşireleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek prematüre çocuk sahibi ailelerin katılımıyla ödüllendirilecek.
NICU Academy'nin kurucularından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, kendisi gibi hayata erken gözlerini açan bebeklerin yaşamı için mücadele verdiklerini ve çocuklarının da prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi. Saat 19:00'da başlayacak ödül töreninde Ahmet Özden piyano performansı sergileyecek.
NICU Academy, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreni' düzenleyecek.'Yılın Savaşçı Bebekleri', 'Yılın Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği', 'Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Doktor ve Hemşiresi Onur Ödülü' gibi alanlarda ödüllerin dağıtılacağı geceye, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile sanatçılar Süheyl ve Behzat Uygur, Bennu Gerede, Altan Gördüm gibi isimler ve kendisi de prematüre doğan savunma oyuncusu Ege Arar katılacak.
Tuna Kiremitçi, Elis Dubaz ve Ahmet Özden'in sahne alacağı gecede, prematüre doğum konusunda farkındalık sağlamak için yeni doğan yoğun bakım ünitesi doktor ve hemşireleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek prematüre çocuk sahibi ailelerin katılımıyla ödüllendirilecek.
NICU Academy'nin kurucularından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, kendisi gibi hayata erken gözlerini açan bebeklerin yaşamı için mücadele verdiklerini ve çocuklarının da prematüre olarak dünyaya geldiğini söyledi. Saat 19:00'da başlayacak ödül töreninde Ahmet Özden piyano performansı sergileyecek.
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