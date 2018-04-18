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PAÜ Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapıldı

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde böbrek ve kornea naklinin ardından ilk kez karaciğer nakli de yapıldı. İzmir'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kadının karaciğeri, Denizli'de 5 yıldır...

PAÜ Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapıldı
DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde böbrek ve kornea naklinin ardından ilk kez karaciğer nakli de yapıldı. İzmir'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kadının karaciğeri, Denizli'de 5 yıldır karaciğer yetmezliği çeken Sevgi Almalı'ya (45) nakledildi.
PAÜ Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, sekiz ay önce karaciğer nakliyle ilgili tüm çalışmaları tamamlayarak ruhsat aldıklarını söyledi. Bağışlanan karaciğer bulunmadığı için bugüne kadar karaciğer nakli gerçekleştiremediklerini belirten Doç. Dr. Gökakın, "Denizli'de ilk karaciğer naklini yapmanın gururunu yaşıyoruz. 11 gün önce İzmir'de 45 yaşındaki bir kadının, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Alesi organlarını bağışlama kararı aldı. Cuma gecesi ekibimiz İzmir'e gitti. Cumartesi sabah ise ilk karaciğer naklimizi başarıyla gerçekleştirdik" dedi.
Organ nakli gerçekleşen iki çocuk annesi Sevgi Almalı'nın yaklaşık 5 yıldır karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, "7 saat süren ameliyatla yeni karaciğeri hastaya naklettik. Ameliyattan hemen sonra nakledilen organ çalışmaya başladı. Hastamız şu anda çok iyi durumda. Bu ilk organ nakli ameliyatımız, üniversitemiz ve bölgemiz için çok önemli bir adımdır. Hastamızı bugün itibari ile ameliyat sonrası 11'inci günde sağlığına kavuşmuş olarak taburcu ettik" diye konuştu.
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Sevgi Almalı ise mutlu olduğunu belirterek, "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Bana organ bağışında bulunan aileye çok teşekkür ediyorum" dedi.

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