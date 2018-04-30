"Partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan hastalıklar da artıyor"

İSTANBUL, ()-ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk'ten cinsel hastalıklar, bulaşma yolları, risk altındaki gruplar ve tedavileri konusunda önemli açıklamalar geldi. Göktürk "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda en sık görülen bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık alma tehlikesi de artar" diye uyardı.

Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Göktürk, "Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), cinsel temasla, hastalığı taşıyan bireyden sağlıklı bireye bulaşır. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar'da en sık görülen bulaşma yolu da korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık alma tehlikesi de artar" dedi.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olan mikroorganizmaların kan, sperm ve vajinal sıvılarla taşınabildiğini söyleyen Uzm.Dr. M.Kadir Göktürk "Sağlıklı görünen bireyler bu tür hastalıkları taşıyabilmekte ve diğer bireylere cinsel temas sırasında bulaştırılabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğunda erken dönemde belirti gözlenmediğinden hastalık fark edilememektedir" diye konuştu.

KİMLER RİSK ALTINDADIR ?

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardaki risk gruplarını ise Göktürk şöyle sıraladı: "Korunmasız ilişkide bulunmuş bireyler; Cinsel yolla bulaşmış herhangi bir hastalığı taşıyanlar; Cinsel yolla bulaşmış hastalıklardan birini geçirmiş ve iyileşmiş bireyler (Bir CYBH'ı geçirmiş bireyin diğer CYBH'ı taşıma riski artmaktadır, çünkü bu organizmalar genellikle beraber taşınmaktadır); Birçok cinsel yolla bulaşan hastalık belirti vermediğinden cinsel açıdan aktif tüm bireyler; Partnerinin hastalık taşımadığından emin olmayanlar; Genital bölgede belirti gösterenler; Birden fazla cinsel partneri olanlar; Uyuşturucu kullanan bireyler (Enjektörün paylaşıldığı durumlarda HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, Frengi gibi ciddi hastalıklar bulaşabilmektedir)."

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çok farklı belirtileri bulunduğunu ve enfekte bireylerde bu belirtilerin çeşitli kombinasyonlarının görülebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Göktürk, "Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, cinsel yolla bulaşan hastalıkların erken evrede görülen belirtilerinin birkaç hafta içinde düzelebilmesidir. Ancak hastalık devam etmekte ve ileride geç dönem komplikasyonlarına neden olabilmektedir" dedi. Göktürk cinsel yolla bulaşan hastalıkların belirtilerini ise şöyle sıraladı.

"Ateş, kas veya eklem ağrıları, deri Döküntüleri, baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma, vajinal akıntıda değişiklikler veya anormal kanama, vajinal kaşıntı, penis akıntısı, idrarda yanma veya ağrı, genital bölgede siğiller, cinsel ilişki esnasında ağrı, testislerin şişmesi ve ağrıması ve adet dönemi dışında ara kanama."

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR TESTİ

Göktürk, cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) erken dönemde testlerle tespit edilmesinin; hastada oluşabilecek komplikasyonların durdurulması ve hastalığın diğer bireylere bulaşmasının engellenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Göktürk "Özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisinde klinik belirtiler çoğu zaman yetersiz kalabildiği için, hastalıkların doğrulanması amacıyla cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili tarama testi uygulanmalıdır" dedi. Göktürk, cinsel yolla bulaşan hastalıkların başında HIV(AIDS), Hepatit B, Hepatit C, Frengi (Sifiliz), Klamidya, Ureaplasma, Mycoplasma ve Gonore (Bel soğukluğu) geldiğini söyledi.

"TEK EŞLİ CİNSEL İLİŞKİLER TERCİH EDİLMELİ"

"Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın en kesin yolu olarak; şüpheli ilişkiden kaçınılması ve uzun dönemli, tek eşli cinsel ilişkilerin tercih edilmesi önerilmekte" diyen Göktürk, "Erkeklerde ve kadınlarda prezervatif kullanımı cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riskini düşürmektedir. Şüpheli bir cinsel temas sonrasında cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili testlerin yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)