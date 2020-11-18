Pandemi, tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı

Küresel salgınla birlikte geleceğe ilişkin beklentiler ve sağlık harcamalarıyla ilgili öncelikler büyük bir değişime uğradı. Pandemiyle birlikte sağlığın ne kadar değerli olduğuna dair farkındalığın artması, Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarına (TSS) olan ilgi ve talebi de artırdı. 2019 Eylül ayında 1.2 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibari ile bu sayı 1.6 milyonu geçti. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmetini kişiselleştirilebilen bir deneyime dönüştüren Sompo Sigorta, Covid-19 dahil olmak üzere tüm salgın hastalıkları teminat kapsamına aldı.

Salgın hastalıklar ve uzun süre devam eden pandemi süreci, dünyanın bir gerçeği olarak hem sağlığı hem de alışkanlıkları etkiliyor. Nüfus artışı ve şehirleşme bölgesel olarak başlayan salgınları küreselleştiriyor. Sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Sompo Sigorta, giderek artan sağlık harcamalarına paralel olarak sağlık sigortalarına artan talebi ayrıcalıklı özelliklerle sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile karşılamayı hedefliyor. Tüm dünyayı alarma geçiren salgının hem harcama alışkanlıklarını hem de gelecek ile ilgili beklentileri değiştirdiğine dikkat çeken Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, pandeminin sektöre etkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Salgın hastalıklar dünyanın bir gerçeği olarak kabul edilmeli”

Hastalıkların ve tedavi maliyetlerinin sağlık sigortalarının önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Şenol Ortaç, “Ülkemizde ve dünyada sağlık sigortasına olan ilginin ve ihtiyacın artması kaçınılmaz. Bu yıl yaşadığımız pandemi gösterdi ki, tamamlayıcı sağlık sigortası bir tercih değil aslında bir zorunluluk. Biz de bu anlamda ciddi bir talep yoğunluğuyla karşılaştık. 2019 Eylül ayında 1.1 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibari ile bu sayı 1.6 milyonu geçti. Bugün itibariyle 577 adede ulaşan özel hastanelerin kullanımı da her geçen gün artıyor. Sigortalı başına en fazla yatırım yapan şirket olarak, hızla büyüyen bu alanda son bir yılda sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyüme gösterdik. Bu durum hem kurumumuz hem de sektörümüzün sürdürülebilir karlılık hedefleri için güçlü bir temel oluşturuyor. Sompo Sigorta olarak bu alana yatırım yaparak tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerimizi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürdük.” dedi.

“Güçlü bir sağlık oyuncusu olmayı hedefliyoruz”

Yaptıkları yatırımların karşılığı olarak her yıl sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini söyleyen Şenol Ortaç, “Bu alandaki iddiamız, bizi sigortalılarımızın kendilerini tam güvence altında hissedecekleri, yüksek kalitede hizmeti en uygun koşullarla alabilecekleri güçlü bir sağlık oyuncusu olma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor. Covid-19’u hemen teminat kapsamı dahilinde değerlendirmeye başlayan öncü şirketlerden biriyiz. TSS’de sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerle pazarın büyümesine de katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. TSS konusunda benimsediğimiz politikalar, müşterilerimizin sağlık tedavi ve muayene işlemlerini anlaşmalı özel hastanelerde ilave fark ücreti ödemeden, çok uygun fiyatlarla güvence altında almasını sağlıyor. Üstelik birçok sigorta paketinin sağlamadığı ayrıcalıklar barındırıyor. Kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri muayeneleri için ödenmesi gereken fark ücretleri de kapsamımız dahilinde yer alıyor.” dedi.